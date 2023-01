Volley A3M. Il 2023 di Savigliano inizia in trasferta: Monge Gerbaudo domani a Bologna

21 giorni dopo, è di nuovo tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano. Dopo il rinvio del match della vigilia di Natale contro Brugherio e la sosta per le festività, infatti, i biancoblu debuttano nel 2023 in trasferta, rendendo visita alla Geetit Bologna, nel posticipo della quindicesima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, in programma domenica 8 gennaio alle ore 20.

L’avversario. Sesto in classifica con i suoi 21 punti, Bologna è uno degli avversari diretti nella corsa alle prime posizioni del Monge-Gerbaudo Savigliano. Lo score degli emiliani fin qui parla di sei vittorie e otto sconfitte: un bilancio leggermente in negativo, su cui pesano però i tre ko con cui la Geetit ha chiuso il 2022, prima della sosta. Come già dimostrato nella sfida d’andata, disputata al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, sono tante le armi a disposizione di coach Marzola, che può contare su un reparto attaccanti di sicuro affidamento e su una buona varietà di opzioni di gioco. Tra i punti di forza, certamente il “braccio” dell’opposto Lugli, 18 punti nell’ultima del 2022 persa a Mirandola, che all’andata mise a terra ben 24 palloni, risultando il più prolifico in campo.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. Tra i saviglianesi c’è tanta voglia di tornare a giocare, soprattutto alla luce delle ottime sensazioni lasciate da un finale di 2022 ricco di ottimi risultati. Il Monge-Gerbaudo vorrebbe dare anche continuità a quel filotto che, prima della gara rinviata contro Brugherio, raccontava di quattro vittorie consecutive, in un mese di dicembre fatto di soli successi. “Apriamo il nostro anno solare contro una compagine forte, diretta concorrente in classifica, che può contare su un gioco frizzante e imprevedibile. Dal canto nostro, spero che la sosta possa esserci servita per ricaricare le batterie, anche perché ci attende un mese di gennaio intenso, tra campionato, Coppa e il recupero contro Brugherio” – spiega coach Lorenzo Simeon.

I precedenti. Sono tre i precedenti tra le due squadre, l’ultimo dei quali meno di tre mesi fa: il 15 ottobre, infatti, Savigliano superò in quattro set Bologna, debuttando al meglio in casa e regalandosi così anche il primo successo stagionale. Il bilancio complessivo ora pende a favore dei piemontesi: 2-1. Una curiosità: anche nel 2021/22, stagione in cui per la prima volta le due compagini si sono affrontate, Savigliano-Bologna era calendarizzato alla seconda giornata. Tra le note individuali, da segnalare il ritorno a Bologna di Marco Spagnol, trasferitosi nel Cuneese in estate, proprio dopo l’esperienza emiliana.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Geetit Bologna e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 20 di domenica 8 gennaio al PalaSavena di San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna.

Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco

2ª Giornata Ritorno

Domenica 8 gennaio 2022, ore 18.00

WiMORE Parma - Med Store Tunit Macerata.

Volley Team San Donà di Piave - Abba Pineto.

Vigilar Fano - Moyashi Garlasco.

Gamma Chimica Brugherio - Da Rold Logistics Belluno.

Geetit Bologna - Monge-Gerbaudo Savigliano (ore 20).

Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Stadium Pallavolo Mirandola (7/1, ore 20.30).

ErmGroup San Giustino - TMB Monselice.

Classifica

Abba Pineto 36, Vigilar Fano 34, Monge-Gerbaudo Savigliano 29, Med Store Tunit Macerata 26, Moyashi Garlasco 22, Geetit Bologna 21, WiMORE Parma 20, ErmGroup San Giustino 20, Da Rold Logistics Belluno 20, Sol Lucernari Montecchio Maggiore 15, Gamma Chimica Brugherio 14, Volley Team San Donà di Piave 14, Stadium Pallavolo Mirandola 10, TMB Monselice 10.

Note: 1 incontro in meno: Monge-Gerbaudo Savigliano, Gamma Chimica Brugherio