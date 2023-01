Volley A2M. Cuneo, tre ceffoni anche da Motta: piemontesi battuti 3-2 dall'ultima della classe

Neeppure contro Motta di Livenza per Cuneo è arrivata la prima vittoria stagionale in trasferta (Foto Valentina Barzi)

Altro clamoroso tonfo della Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo, che proprio non riesce a centrare la sua prima vittoria lontano dal palasport in questa travagliata stagione.

Anche a San Donà di Piave la squadra di Massimiliano Giaccardi cede la posta in palio, stavolta perdendo per 3-2 (25-20/22-25/24-26/25-16/19-17) contro Motta di Livenza che finora aveva vinto una sola partita.

Davvero una brutta gara quella giocata dai cuneesi. Nervosi certo, ma è una giustificazione che non regge più perché in Veneto Botto e compagni sono apparsi incapaci anche di trovare una soluzione tecnica ai tanti problemi che li affliggono.

Diciamolo chiaramente, questa squadra sta giocando male: 32 errori commessi significa aver regalato quasi un set e mezzo agli avversari, senza colpo ferire.

E quando le tre bocche da fuoco principali, l'opposto ed i due schiacciatori chiudono la partita attestando le loro percentuali di attacco intorno al 40%, oltre a far poca strada significa che qualcosa non va. Delle due, l'una: o si tratta d'incapacità dei singoli ad entrare in partita e leggerla, oppure il problema sorge alla fonte.

Alla vigilia la società chiedeva ad ognuno di assumersi le proprie responsabilità. Da tutti è logico aspettarsi di più, molto di più, ma il bandolo della matassa lo deve trovare l'allenatore. I tempi stringono.

Il primo set vede subito in vantaggio Motta 0-3, ma Cuneo prima accorcia (4-3) poi riesce a trovare la parità a 6 con un’azione di Botto. Il set prosegue in equilibrio fino al nuovo strappo dei veneti (17-15) che induce Giaccardi ad interrompere il gioco. La BAM rimette momentaneamente il parziale in equilibrio (19-19), ma quando arriva il turno in battuta di Pol per Cuneo scende la notte: con un parziale di 6-1 la HRK chiude 25-20 e si porta sull’1-0. L’ultimo punto è un muro di Acuti su Santangelo, in grande difficoltà in attacco con i suoi 5 punti su 12 palle a disposizione. Peggio Parodi, che ottiene 2 punti su 8 attacchi. Nessun ace ed un solo muro (Codarin) di squadra dei piemontesi.

Di diverso avvio il secondo parziale dei biancoblu che vanno a break (3-5) con Codarin, poi allungano 7-10 su un attacco di Parodi che induce Zanardo a chiamare time out. Il secondo ace personale di Pol porta sotto Motta (13-14) che però poi commette un errore in attacco subendo anche la battuta di Codarin e va sotto 13-17. Set chiuso per Cuneo? Sì, ma con qualche brivido di troppo: due errori piemontesi rimettono in corsa i padroni di casa (16-17), poi la BAM torna avanti 18-21 ma si fa pericolosamente riavvicinare 21-22. Un muro di Codarin (21-24) e la battuta in rete di Pol rimettono in equilibrio la partita (20-25). La rimonta di Cuneo coincide con la maggiore incisività in attacco di Parodi (4 su 6 , 67%) e Santangelo (6 su 10) 60%). Due i muri di squadra (Codarin e Sighinolfi), ma ancora troppi gi errori complessivi, otto.

Nel terzo set Cuneo parte bene e mette 5 lunghezze di vantaggio sugli avversari: sul punteggio di 3- coach Zanardo interrompe il gioco, ma ai suoi basta aspettare gli errori avversari (due di Santangelo ed uno di Parodi) e si ritrovano a - 1 sul 7-8. Per fortuna di Cuneo va al servizio Codarin che piazza la seconda battuta vincente personale dell’incontro riportando in zona più tranquilla i suoi (7-10), ma il problema dei piemontesi è sempre lo stesso: gli errori. Tra attacchi out e ricezioni imprecise Motta ritrova un’insperata parità, 18-18, poi addirittura il break grazie al doppio errore di Santangelo i Lanciani (appena entrato a rilevare Sighinolfi). L’attacco di Botto ed un muro di Codarin ribaltano la situazione in favore dei biancoblu (22-23) che chiudono positivamente approfittando dell’errore in attacco di Cordas (24-26). Sono ancora 8 gli errori di marca piemontese, mentre Santangelo torna sotto la sufficienza in attacco (40%), mentre la squadra cresce a muro (5).

Nel segno di Motta (e degli errori avversari) l’avvio di quarto set: biancoverdi avanti 5-2, poi 8-4 mentre Giaccardi cambia Santangelo con Cardona. La fiera delle imprecisioni cuneesi continua con Botto (11-6), mentre un muro su Cardona segna l’impietoso 13-6 poi l’ace di Pol addirittura il doppiaggio: 16-8, time out di Giaccardi, che intanto ha richiamato in campo Santangelo. La partita scivola verso il tie break: Motta picchia, mentre Cuneo, come un pugile suonato, è alle corde. È una palla servita in rete da Santangelo (29% in attacco) a segnare il 25-16.

Partenza break per Cuneo nel tie break (1-3) subito assorbita da Motta (3-3), ma poi i piemontesi tornano avanti di due lunghezze nel turno al servizio di Codarin: un punto diretto del centrale ed un altro in attacco di Santangelo costringono Zanardo al time out sul punteggio di 5-7. Dopo il cambio campo è Botto a mettere a terra il punto del 6-9, ma Cavasin riaccende le speranze dei veneti con il mani e fuori che vale il -1 (9-10). Un errore dei veneti porta Cuneo al match ball sul punteggio di 11-14, ma non è ancora finita: va al servizio Pol e rimette in equilibrio la partita con l’ace che vale il 14-14. Poi il ribaltamento di scena: il punto di Cavasin manda all’inferno Cuneo (19-17).