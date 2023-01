Cerimonia per il 79° anniversario dell'eccidio nazifascista di Ceretto

Giovani ce n’erano, questa mattina alla commemorazione del 79° anniversario dell'eccidio nazifascista di Ceretto, avvenuto il 5 gennaio 1944, in cui furono uccisi 27 civili: erano i rappresentanti delle scuole di Costigliole Saluzzo e di Busca, insieme con la sindaca junior di Busca, Giulia Ferrara, che ha letto un suo personale pensiero.

E a loro si sono rivolti in particolare tutti gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dai sindaci di Busca, Marco Gallo, e di Costigliole di Saluzzo, Fabrizio Nasi, ed inoltre quelli della sindaca di Oriolo Calabro, Simona Colotta, in collegamento streaming, e del presidente dell’Anpi provinciale, Paolo Allemano, che ha tenuto l’orazione Ufficiale. Ha detto il sindaco di Busca: “E’ molto significativo che oggi siano qui i nostri ragazzi: a loro abbiamo il dovere di lasciare il ricordo diretto che abbiamo avuto dai nostri padri di quei tragici eventi, che sembrano lontani, ma che si stanno ripetendo di nuovo in Europa e che non hanno mai smesso di colpire molte nazioni in tutto il mondo”.

Presenti anche la sindaca di Cuneo, Patrizia Manassero, il consigliere provinciale Silvano Dovetta, i rappresentanti delle amministrazioni di molti Comuni del cuneesi e diverse delegazioni Anpi e di altre associazioni di ex combattenti e reduci e del volontariato, il presidente dell’associazione 5 Gennaio, Ivo Sola, il complesso bandistico di Santa Cecilia di Costigliole.