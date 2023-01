Elementi di incostituzionalità nella legge regionale, il Tar annulla un avviso del Parco Alpi Marittime per reclutare nuove guide

È di ormai oltre due mesi fa la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte che, accogliendo il ricorso promosso dall'Aigae - Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche - non solo annulla l'avviso emesso dall'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime per il reclutamento di nuove guide, ma arriva a definire alcuni profili di incostituzionalità relativi alla Legge Regionale 33 del 2001 (Presidenza Ghigo) e sui regolamenti che essa introduce, demandandone la definizione a delibere successive.

L'AVVISO E IL RICORSO

Ma andiamo con ordine: nel mese di marzo del 2022 l'Ente Parco Alpi Marittime ha avviato la procedura selettiva per l'aggiornamento dell'elenco delle Guide del parco stesso.

Come in tutti gli avvisi, anche a tale provvedimento è allegato il disciplinare specifico, che non può prescindere dal basarsi sulla normativa regionale vigente.

In particolare, nei requisiti per la candidatura alla procedura, vengono indicati il possesso del titolo di "Accompagnatore Naturalistico" e di "Guida Escursionistica Ambientale" ex articolo 2 della Legge Regionale 33 del 2001 iscritti all'elenco della provincia di Cuneo, ovvero di "Accompagnatore di Media Montagna" iscritto all'elenco speciale di cui alla Legge Regionale 24 del 2015 (presidenza Chiamparino).



Viene esplicitamente preclusa la partecipazione per le Guide Ambientali Escursionistiche come definite dalla legge nazionale 4 del 2013 (governo Monti), che siano prive dei requisiti definiti nella citata Legge Regionale 33/2001.

A questo punto, come detto, AIGAE ha presentato ricorso sottolineando l'ipotesi di violazione, da parte dell'Ente Parco, di una serie di normative, tra le quali il decreto legislativo 30 del 2006 (Governo Berlusconi) "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni" e la legge nazionale 4 del 2013 "Disposizione in materia di professioni non organizzate", ma soprattutto dell'articolo 117 della Carta Costituzionale, nella misura in cui definisce come concorrente l'ambito legislativo concernente l'ordinamento delle professioni, mantenendo appannaggio dello Stato la definizione dei princípi e la creazione di nuovi tipi di figure.

A seguito dell'approfondimento effettuato dal TAR, la sentenza, emanata a fine ottobre e pubblicata il 25 novembre scorso, ha accolto il ricorso, dichiarando illegittimo l'avviso del Parco, pur basato gioco forza su leggi regionali vigenti, ma soprattutto la Legge della Regione Piemonte 33 del 2001 è stata dalla stessa sentenza di fatto dichiarata incostituzionale nella misura in cui víola i principi dell'articolo 117 della Carta, oltre che superata per buona parte dalla Legge Nazionale 4 del 2013.

Il Tribunale Amministrativo si sofferma anche sulla non applicabilità della legge regionale 33 a partire dalla entrata in vigore della legge nazionale 4 del 2013, per il principio della gerarchia delle fonti legislative - una regola definita da legge statale rende di fatto non applicabile una prescrizione di carattere regionale in senso opposto.

LE POTENZIALI IMPLICAZIONI

Le implicazioni di tale provvedimento sono potenzialmente molteplici: centinaia di operatori piemontesi del settore, come previsto dalla normativa regionale, hanno dovuto frequentare fino a migliaia di ore di formazione a titolo oneroso per il conseguimento di specifiche licenze e patentini per rispondere ad obblighi nella sostanza non legittimi, almeno dopo il 2013.

Secondariamente pare necessario che la Regione Piemonte metta urgentemente mano al proprio complesso normativo che dovrà essere rivisto in senso estensivo nella direzione delle regole sancite dal decreto legislativo 30 del 2006 e dalla legge nazionale 4 del 2013; regole rispettose dei princípi di libera concorrenza definito dalle direttive comunitarie.

Che cosa deciderà il legislatore regionale?

Ci sarà una riorganizzazione di un settore che per la nostra regione e per la nostra provincia rappresenta un mondo in espansione e in continua crescita? E in che direzione potrà andare?

Ci pare di poter affermare, da non addetti ai lavori, che si tratta di un contesto in cui risulterà necessario salvaguardare la professionalità dei tanti operatori che in questi venti anni hanno fatto percorsi virtuosi di formazione e aggiornamento funzionali alla propria competenza ma funzionali soprattutto alla sicurezza nello svolgimento della attività di accompagnamento.

Sembra palese, inoltre, che sia imprescindibile una armonizzazione di un mondo che sta avendo, negli ultimi anni, un'espansione sia di domanda che di offerta, tenendo in giusto rilievo il sistema di realtà formative e didattiche che nel tempo hanno acquisito competenze e offerto una formazione sempre più completa e ampia agli operatori del settore.