Mondo dell'autotrasporto della Granda in lutto per la morte di Alberto Giaccardi, segretario FAI

Granda e mondo dell'autotrasporto in lutto per la morte, a soli 44 anni, di Alberto Giaccardi, direttore della cooperativa Tuttoservizi e segretario provinciale presso la FAI, Federazione Autotrasportatori Italiani della provincia di Cuneo.

Si tratta della più grande associazione di imprenditori del trasporto merci per conto terzi su strada in Italia, diretta, voluta e sostenuta dagli autotrasportatori. Aderisce a Conftrasporto e Confcommercio.

Grande appassionato di sport, in particolare di ciclismo, Giaccardi è morto all'ospedale di Mondovì a causa di un tumore che gli era stato diagnosticato quattro anni fa. Originario di Moretta, viveva a Saluzzo con la famiglia. Era molto conosciuto e stimato in tutta la provincia.

L'uomo lascia la moglie Francesca, titolare della Gioielleria Carbone di Saluzzo, i figli Matteo e Giulia, oltre ai genitori Mirella e Piero, al fratello Filippo, ai suoceri Lino e Germana e ai parenti tutti.

Il presidente del FAI Mario Meirone ne ricorda il grande impegno e la grande energia, in tutto quello che faceva. "E' sempre stato in prima linea nelle battaglie per il settore dell'autotrasporto, in questa provincia da sempre penalizzato dalle carenze infrastrutturali. Credeva moltissimo nel ruolo dell'associazione, alla quale ha dato un contributo importante. Mancherà a tutti noi".

Domani 9 gennaio, alle 18, si terrà la recita del Santo Rosario nella cattedrale di Saluzzo, dove martedì 10 gennaio alle 15 avrà luogo il funerale. La salma riposerà nel cimitero di Moretta. Le eventuali offerte saranno devolute alla ricerca sul cancro.