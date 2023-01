2023 le aziende compreranno sempre di più online

Il 2023 vedrà l’e-commerce B2B affermarsi in chiave sempre più decisa, complice anche la pandemia da Covid-19 che ha rivoluzionato completamente l’economia, aprendo la strada al digitale anche in un settore dove, fino a qualche anno fa, l’acquisto online delle forniture sembrava impensabile e poco praticabile.

L’avvento di piattaforme online dedicate esclusivamente alle aziende e ai professionisti ha sveltito di parecchio le modalità di scelta, acquisto e reperimento dei prodotti, abbattendo anche i costi di trasporto e risolvendo diversi problemi di logistica. Si viene infatti a creare un rapporto diretto tra fornitore e cliente e non si ha più la necessità di acquistare i materiali in grande quantità stoccandoli in magazzino, poiché si può scegliere di farseli recapitare direttamente in negozio o in un altro luogo di ritiro pratico da raggiungere.

Un altro vantaggio che il digitale ha portato è stato la riduzione dei tempi di attesa per fare gli ordini in quanto vengono effettuati direttamente dagli addetti ai lavori, senza bisogno di rivolgersi a un rappresentante.

Il 2023 promette ulteriori passi in avanti in questo settore, dando spazio ad esperienze di navigazione altamente personalizzate, a una catena di approvvigionamento costante, senza più interruzioni, all’affermazione del social commerce e a metodologie di pagamento flessibili e sicure, a vantaggio anche di chi ha meno disponibilità economica. Analizziamo in dettaglio tutte queste nuove e interessanti tendenze.

Social commerce: i social network contano anche nel B2B

Contrariamente a quanto si possa pensare, i social si stanno ritagliando una fetta di attenzione sempre più importante anche nel settore del B2B. Essere presenti su Instagram, Facebook e TikTok rappresenta per le aziende un vantaggio non solo in termini di visibilità e di intercettazione di nuovi clienti ma anche per quanto riguarda l’acquisto.

È infatti possibile promuovere i propri prodotti e servizi sui social media con un link che rinvia all’e-commerce. Secondo una ricerca effettuata da Gartner, il 46% dei consumatori inizia il suo percorso d’acquisto proprio sui social media e tale percentuale riguarda anche il settore del B2B.

Ecco perché le aziende per stare al passo con i tempi e non restare indietro, devono adeguarsi in fretta alla nuova realtà e impostare una strategia di web marketing che comprenda anche ADV fatte sui social network.

Strategia di marketing omnicanale

Un altro aspetto non trascurabile dal settore B2B riguarda la necessità di attuare una strategia di vendita omnicanale. Essa consiste nel dare al cliente la possibilità di effettuare il proprio acquisto attraverso svariati canali.

Ciò vuol dire che un cliente B2B può entrare in contatto con il proprio fornitore tramite e-mail, sito web, reparto acquisti, incontri di persona, telefono, e-commerce, video conferenza, chat, app mobile. Può dunque scegliere di essere contattato nella maniera che è più conforme alle sue esigenze.

Customer care sempre disponibile

Chi acquista online è attento alla disponibilità dell’assistenza clienti. Vuole essere sicuro di poterla contattare quando vuole, senza vincoli di orario e di giorni, e di ricevere nel più breve tempo possibile una risposta alla propria problematica. Un aspetto questo che non è fondamentale solo nel B2C ma anche nel B2B.

In virtù di ciò, le aziende per venire incontro a tale esigenza, stanno provvedendo ad installare nei propri e-commerce delle chatbot performanti, in modo da soddisfare la richiesta del cliente in maniera rapida e precisa. Trascurare quest’aspetto nel 2023, significa spesso e volentieri perdere l’acquirente.

Velocità di consegna e consegne personalizzate

Nel 2023 si prevede l’ottimizzazione da parte delle aziende del B2B della velocità di consegna della merce e anche una riduzione delle spese di spedizione o il loro abbattimento completo dando ad esempio ai professionisti la possibilità di farsi recapitare la merce direttamente sul cantiere o sul luogo del lavoro, come ormai da anni nel settore idrosanitario fa Tavolla.com e-commerce che da sempre ha puntato sui servizi dedicati ai professionisti con servizi e un listino dedicato al mercato degli installatori e dei rivenditori di materiale idrosanitario.

Non solo, per quanto riguarda il fronte ordini, le persone avranno l’opportunità di tracciarli, di sapere se sono stati elaborati e spediti e quando arriveranno tramite il profilo sull’e-commerce del fornitore. La trasparenza di queste informazioni farà la differenza.

Modalità di pagamento diversificate

Il metodo di pagamento degli e-commerce, anche nel caso di quelli B2B, punterà a una sempre maggiore diversificazione per dare modo alle persone di saldare l’ordine nella maniera che preferisce e che gli è più congeniale.

Fondamentale sarà soprattutto l’opzione di acquistare tramite PayPal, Google Pay o Apple Pay, metodi di pagamento ritenuti più sicuri e veloci dell’inserire i dati della propria carta di credito. In più si sta anche dando spazio alla possibilità di scegliere il pagamento rateale senza interessi che facilita chi non ha una grande disponibilità economica.

I settori del B2B che trarranno benefici dal digitale

A questo punto viene da chiedersi quali saranno i settori merceologici che più di tutti trarranno vantaggio dagli e-commerce B2B.

Senza alcun dubbio tra di essi annoveriamo quello idrosanitario, che riguarda la vendita di impianti per l’adduzione dell’acqua potabile, per la produzione e distribuzione dell’acqua calda, degli apparecchi igienici e di tutto ciò che riguarda gli articoli, i ricambi e gli accessori per il bagno.

Altri settori che gioveranno del digitale saranno quelli dell’abbigliamento e della moda, del food, dell’informatica e dell’elettronica.

La parola che guiderà le nuove tendenze dell’e-commerce B2B nel 2023 sarà quindi personalizzazione. Gli addetti ai lavori si aspettano un’esperienza d’acquisto sempre più semplificata, pratica, intuitiva e veloce. Soprattutto vogliono che non ci siano brusche interruzioni nella catena di approvvigionamento dei materiali.