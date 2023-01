Il turismo è ufficialmente ripartito, ma non mancano le sfide

Se molti erano titubanti dopo l’estate e pensavano che era soltanto legato al periodo, si sono sbagliati di grosso. Il ponte dell’Immacolata – al di là del fatto che il 7 dicembre è festa a Milano – e le prenotazioni per capodanno, nonostante il 2 gennaio sia un giorno feriale, sono lì a dimostrare che il turismo è un settore che ha quasi recuperato i due anni di buio.

In ogni caso, però, non mancano le sfide per un settore che, c’è da dire, di sfide ne ha raccolte davvero tante.

I rincari delle materie prime che hanno alzato i prezzi

I rincari hanno alzato il costo praticamente di tutto. Sia delle materie prime che di tutto che è legato all’industria dei servizi. E ciò vale da Nord a Sud, sia per città che sono vicine a grosse metropoli sia per i grandi centri.

L’unica fortuna, se così si può chiamare, è che i rincari interessano tutta Italia e, quindi, mal comune mezzo gaudio. Nel senso che i turisti sono ormai abituati a questo. Anche trascorrere una giornata fuori può costare di più.

Insomma, il rincaro dei prezzi può avere delle ripercussioni notevoli su ciò che sarà lo sviluppo del turismo in quanto tale.

Il riscaldamento climatico

Il riscaldamento climatico, se per le zone di mare può essere perfino qualcosa di benevolo (ma non troppo), per le zone di montagna è come avere un cannone puntato. Ma non di neve, purtroppo. Eh sì, perché il fatto che faccia caldo fino a ottobre porta un ritardo della stagione sciistica non indifferente mettendo in ginocchio tutto il settore.

Siccome questo è un trend che ci sarà anche nei prossimi anni, è fondamentale organizzarsi per tempo in modo da non rovinare tutti i benefici della ripresa post Covid.

C’è da trovare una soluzione per poter attrarre turisti che amano le montagne e lo sci, senza che debbano aspettare gennaio o febbraio. Certo, l’Italia come paese non può fare molto, salvo delle leggi interne per tutelare le aziende. Bisogna trovare una solidarietà europea che deve portare a una soluzione stabile e certa. Anche per le migliaia di lavoratori che vivono di questo settore.

Alzare il livello del turismo

Basta con il turismo mordi e fuggi. Almeno è questo l’appello che lanciano albergatori, ristoratori e tutti coloro che sono legato al mondo, appunto, del turismo. Infatti, il turismo mordi e fuggi, se per alcuni è sempre meglio di niente, per altri può presentare delle difficoltà per quanto riguarda l’organizzazione.

Nel senso che se il turista viene pochi giorni solo nei ponti o nelle occasioni speciali, per l’albergatore risulta molto difficile organizzarsi e poter offrire un servizio degno di nota.

Inoltre, si sa, spesso i ragazzi possono essere protagonisti di rischi e inconvenienti. L’imprenditore, o comunque il libero professionista alto spendente, vuole trascorrere qualche giorno di vacanza nella massima tranquillità, quasi con discrezione.

Ecco, alzare la qualità del turismo sarà la sfida del futuro. Non solo in Italia.