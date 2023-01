Al cinema Monviso il documentario che racconta sei mesi di viaggio in Sud America

Con video ed immagini Albino e Carmen presentano il documentario che racconta un viaggio in bicicletta di sei mesi in Sudamerica tra incontri con la gente, tradizioni, cerimonie locali, situazioni ed in particolare una natura selvaggia con paesaggi incredibili tra montagne, deserti, salar, canyon, animali in libertà, spiagge oceaniche deserte e milioni di uccelli.

Partendo da Buenos Aires, si attraversa la pampa argentina poi a cavallo delle Ande si prosegue in Cile e Bolivia, si attraversa il salar de Uyuni, si costeggia il lago Titicaca, si entra in Perù e scendendo nel canyon del Colca si arriva all'Oceano Pacifico. Si prosegue verso nord tra paesini di pescatori fino alla penisola di Paracas, da dove, col bus si raggiunge il confine ecuadoregno. Qui riprese le bici si arriva alla capitale Quito a cavallo dell'equatore.

Appuntamento il prossimo 11 gennaio 2023 Cinema Monviso Cuneo ore 21 - ingresso libero