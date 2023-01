Nonostante il meteo sfavorevole, in tanti hanno raggiunto Mondovì per assistere all’ultimo appuntamento con il 33esimo Raduno Aerostatico Internazionale.

Causa pioggia il volo in programma per questa mattina non è stato effettuato, ma per regalare ancora emozioni e premiare l’entusiasmo del pubblico arrivato anche da fuori regione, gli equipaggi hanno deciso di gonfiare comunque le mongolfiere dal campo di decollo in corso Inghilterra. In volo poche mongolfiere, tra cui i due pinguini.