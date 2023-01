Un'altra settimana lontano dai banchi per gli studenti del liceo Giolitti Gandino di Bra

Una settimana in più a casa: gli studenti del liceo Giolitti Gandino di Bra non torneranno in aula prima del prossimo 16 gennaio, sempre che non emergano ulteriori criticità dopo le verifiche chieste dalla dirigente dell'istituto su tutto l'istituto, succursale inclusa.

Lo scorso 16 dicembre si era verificato lo sfondellamento di parte del soffitto di un’aula al primo piano. Uno studente era rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. Il Comune di Bra aveva quindi disposto, dopo le verifiche, l'inagibilità di sei aule, la 56 e 57 del piano primo fuori terra e le aule 51, 52, 53 e 54 del piano terreno della sede, “fino al ripristino delle condizioni di sicurezza mediante lavori di messa in sicurezza definitiva”.

La Provincia era subito intervenuta con uno stanziamento iniziale di 34 mila euro e un accantonamento di altri 120 mila. Era necessario agire tempestivamente, per garantire la sicurezza degli studenti e il rientro in aula il 9 gennaio, con la fine delle Festività natalizie).

Così, però, non sarà: la dirigente scolastica ha infatti chiesto ulteriori verifiche sia nella sede di via Fratelli Carando sia nella succursale di via Serra. La richiesta è del 30 dicembre. Le verifiche verranno ovviamente fatte, ma questo comporterà la chiusura delle due sedi scolastiche, per ora fino al prossimo 14 gennaio compreso. Locali alternativi, infatti, non sono stati trovati.

Studenti a casa, dunque, per un'altra settimana.