Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino quinta nel gigante bis di Kranjska Gora

Marta Bassino chiude in quinta posizione il gigante bis di Kranjska Gora dopo cinque podi in altrettante prove tra le porte larghe nella stagione in corso (sette consecutivi considerando anche quella scorsa).

Successo di una straordinaria Mikaela Shiffrin in 1:52.53 davanti a Federica Brignone (+0.77) e Lara Gut-Behrami (+0.97). Ai piedi del podio Petra Vlhova (+1.07).

Bassino, quarta a metà gara, ferma il cronometro a 1:53.69 (a 1.16 dalla statunitense) e conserva la leadership nel gigante.

Primo podio stagionale in Coppa del mondo e cinquantesimo in carriera per Federica Brignone (dodicesimo per i colori azzurri).