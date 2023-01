STORIE DI MONTAGNA/43: Il favoloso mondo di Dajana!

Oggi vi porto nel mondo di Dajana: un mondo colorato, pieno di animali di ogni tipo, di allegria, di risate di bimbi e di natura.

Non siamo in alta montagna, ma ai piedi della Valle Varaita, precisamente a Venasca.

Dayana è una ragazza solare, giocosa che fin dalla tenera età ha in sè la passione per i cavalli, la sua è una vita tra zoccoli, criniere arruffate e musi morbidi. Una passione che l'accompagna tutt'oggi, ma non più come in tempo!

Originaria di Envie (Cuneo), dove vive con la sua famiglia per lungo tempo, si trasferisce a Saluzzo dove inizia e finisce le scuole superiori. Al termine frequenta la scuola professionale da parrucchiera, ispirata dalla mamma che da sempre fa questa professione e, dopo un tirocinio presso un negozio di Venasca, lo acquista e si trasferisce in questo paese.





Il lavoro da parrucchiera non è quello che Dayana ha nel cuore: a casa l'aspettano dieci cavalli e nel tempo libero continua a coltivare la sua passione, ad organizzare gare, a dare lezioni di equitazione. Una vita molto impegnativa.

Per caso entra in contatto con una persona, desiderosa di cedere il proprio maneggio, e così Dyana, a 23 anni non se lo fa ripetere due volte e lascia il suo vecchio lavoro per fare il suo grande salto nel buio! A settembre 2009 le sue mani non affondano più tra i capelli, ma, finalmente, si occupano a tempo pieno di strigliare, accarezzare e accudire i suoi cavalli!

La sua specialità è il salto ad ostacoli e dal 2012 inizia la sua attività da agonista. Si impegna in gare, corsi, lezioni! Per lei iniziano quelli che lei stessa definisce i "migliori della sua vita". Questa tenace cavallerizza, ha sempre portato avanti da sola la sua attività, amando il mondo del cavallo e tutto ciò che questo rappresenta. Ancora oggi dà lezioni, ma si accorge, piano piano, nel corso degli anni che il mondo dell'equitazione è cambiato molto.

Dayana è cresciuta nella vera scuola di equitazione, dove si imparava tutto del mondo del cavallo, dove vigeva una disciplina, dove amore e passione erano la parola d'ordine ed erano autentiche. Lei ricorda anche 15 ore a pulire box, a strigliare i suoi animali, a interagire con loro vivendoli a 360°!

Ora non è più così, spesso tutto si riduce a qualche ora in maneggio, a qualche incontro che poi finisce in poche lezioni, pochi coltivano la vera passione ed entrano nel mondo degli equidi con la stessa motivazione che lei aveva in giovane età! Tutto questo le fa lasciare in parte il mondo del cavallo ma per ampliarlo con molti altri animali.

Dajana ama gli animali, sono esseri che gli danno serenità, hanno qualcosa che nessuno le riesce a dare e quando è in mezzo ai suoi animali, dimentica tutti i suoi problemi.

Per caso nel 2021 entra in contatto con il mondo degli Alpaca, e compra la sua prima coppia. In pochi anni il gruppo si allarga ed ora sono 10 ed è felicissima della sua scelta.

Perchè gli Alpaca? Le ho chiesto incuriosita. "Sono animali che possono entrare in contatto con molte persone" mi dice "Perchè non fanno paura, sono mansueti e molto riservati e buffi"

Dayana oggi propone delle bellissime passeggiate nel bosco con gli Alpaca, la durata è di circa un'ora e i clienti prendono parte anche alla preparazione degli animali. Si tratta di un percorso semplice, divertente, di un'esperienza unica che permette di entrare in contatto con questi buffi animali. Per informazioni si possono trovare su Instagram: http://www.instagram.com/dajana_curatolo



Seguendo il consiglio di Dayana mi sono seduta nel prato ad osservare il gregge di Alpaca che pascolava sereno. Mi sono sentita in pace con il mondo, questi animali sono pacifici, mansueti e tolleranti. Per entrare in sintonia e conquistare la fiducia di questi animali, occorre tempo, pazienza e costanza. Una relazione che deve essere costruita passo a passo e che Dayana con il suo fare gentile, paziente è riuscita ad ottenere, anche perchè se no, non potrebbe lavorare con loro.

Oggi Dayana continua a fare tantissime cose: non ha abbandonato del tutto le lezioni di equitazione, continua a fare i battesimi della sella e ad accudire i suoi cavalli e quelli che tiene in pensione. Nella sua fattoria, oltre che agli alpaca, ci sono tantissimi animali che si possono conoscere, con delle visite guidate.

Una volta alla settimana fa attività con i ragazzi disabili di un centro diurno, che ormai sono diventati di casa, e che hanno imparato ad amare tutti gli animali della fattoria.





Dayana è mamma di un bellissimo bimbo, di sei anni, che da grande sogna già di aprire uno zoo, che ama la vita in mezzo alla natura tra gli animali. Anche il marito di Dayana, Andrea, che fa l'idraulico, asseconda questa scelta, anche perchè Dayana è così, non si può cambiare, ma è speciale così con tutto il suo amore per i cavalli, per gli animali in generale.

Nel suo favoloso mondo mi sono persa e sono stata bene, perchè, come lei, spesso ho preferito la compagnia degli animali, in quanto autentica, disinteressata e, in qualche modo, terapeutica. C'è stato quel feeling che spesso si trova con un'amica che condivide la stessa passione.

Qualche ora nell'azienda di Dayana e non si può che dimenticare i problemi personali, trasformandoli in risate e spensieratezza.





Una frase di Milne dice: "Ci sono persone che parlano con gli animali. Poche persono però li ascoltano. Questo è il problema!"

Mi è sembrata la frase giusta per descrivere come Dayana, la sua sensibilità, i suoi occhi sinceri e il suo modo accogliente e allegro, sia capace di parlare con gli animali, di portare chi entra nel suo mondo, a contatto con queste splendide creature, spesso maltrattate o poco amate, trasformando qualche ora in sua compagnia, in un'avventura bellissima!





La storia di oggi racconta di una ragazza che ha scelto di fare ciò che più desiderava per essere felice. Racconta di una mamma che dà al suo bimbo una vita nella natura circondata da animali. Fa conoscere un'instancabile donna che, quando ha il cuore pesante e una mente affollata di pensieri, si immerge anima e corpo in mezzo ai suoi animali ritrovando la pace e la serenità di cui tanto tutti necessitiamo.

Spero di lasciare nei miei lettori la voglia di entrare nel Favoloso mondo di Dajana, per conoscere la sua fattoria con tutti gli animali o partecipare a una delle tante attività che propone. Sono certa che sarà una bellissima esperienza!

Alla prossima settimana con un'altra storia di montagna con una storia speciale!