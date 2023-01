Volo non garantito, ma a Mondovì le mongolfiere si gonfieranno nonostante le nuvole

Dopo l'annullamento del volo previsto questa mattina alle 9 a Mondovì, l'Aero Club Mongolfiere ha annunciato che per il pomeriggio i palloni verranno comunque gonfiati.

Per regalare lo spettacolo ai tanti turisti, curiosi e appassionati che hanno sfidato le previsioni non favorevoli per godere dei cieli colorati dalle mongolfiere.

Questo l'annuncio sulla pagina Facebook del club: "Il meteo non è dalla nostra, ma noi ci teniamo: vi vogliamo dare un po' di spettacolo. Gli equipaggi cominceranno ad arrivare al campo di decollo dopo le 14 e terranno gonfie le mongolfiere per regalarvi un po' di colore sotto al cielo grigio.



I piloti decideranno liberamente sul campo di decollo se alzarsi anche in volo o meno".