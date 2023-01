Volley A1F. Cuneo lotta, ma vince Vallefoglia al tie break. Signorile: "Abbiamo perso la testa" (VIDEO)

Due ore e mezza di gioco, tanto agonismo e grinta da vendere tra Cuneo Granda S. Bernardo e Megabox Ondulati Vallefoglia, ma alla fine le marchigiane sono riuscite a spuntarla per 3-2 (21-25/25-21/17-25/25-19/7-15).

Partita giocata a viso aperto dalle due formazioni, la differenza l'hanno fatta i tanti momenti di black out della squadra di casa che hanno lasciato molta amarezza nel tecnico Emanuele Zanini: "L'amarezza maggiore sta nell'aver espresso un gioco altamente discontinuo. La sensazione era quella che la squadra, anche quando era avanti, non volesse spingere ulteriormente. Ci siamo fatti riagganciare e superare con parziali assurdi. Che dobbiamo lavorare sulla continuità lo sappiamo, però mi aspettavo che dopo una settimana di sosta il problema fosse meno eclatante. Troppi errori e poca pazienza".

Dall'altra parte della rete Vallefoglia è stata brava invece a spingere fino in fondo, in un tie break giocato a senso unico dalle marchigiane. Cuneo, che aveva raggiunto il quinto set in rimonta, nella frazione di gioco decisiva ha dimostrato invece di aver purtroppo esaurito la benzina.

Il problema, però, è nato prima: "Non possiamo permetterci di perdere così la testa - dice il capitano Noemi Signorile - sarà un aspetto su cui lavorare, perché tecnicamente abbiamo dimostrato di saper giocare anche nei momenti difficili".

IN CAMPO. Coach Zanini schiera Noemi Signorile in palleggio con opposto la francese Gicquel, schiacciatrici di banda Szakmary e Kutznetsova, al centro Hall con Cecconello e libero Caravello. Risponde l'allenatore di Vallefoglia, Andrea Mafrici, con la regista Hancock e l'opposto americano Drews, in banda il capitano Kosheleva e D'Odorico, al centro la coppia Aleksic e Mancini. Il libero è Imma Sirressi.

LA PARTITA. Il primo break dell'incontro è di Cuneo con l'ace di Signorile (4-2), ma Vallefoglia pareggia a 5 sull'attacco out in primo tempo di Cecconello: inizia un lungo braccio di ferro che si conclude con l'attacco di Drews a consegnare il +2 alle marchigiane sul 9-11, che poi allungano 11-14 con un muro di Aleksic e per Cuneo arriva il time out di Zanini. Le sue ragazze recuperano un break nel turno al servizio di Gicquel con il diagonale vincente di Szakmary (13-15), ma è ancora Aleksic, stavolta in battuta, a fissare il punteggio sul 15-18 per Vallegoflia, costringendo Zanini al secondo time out. Si riprende a giocare, la battuta della serba è ancora insidiosa e le marchigiane a muro scappano 15-20 con il tecnico cuneese che prova ad inserire Drews al posto di Kutznetsova. Una difesa fortunosa di Drews che finisce in campo avversario e l'ace di Hall riportano sotto le Gatte 18-20 e stavolta è Mafrici ad interrompere il gioco. Le sue ragazze riordinano le idee e chiudono il set 21-25 con due punti consecutivo di D'Odorico.

SECONDO SET. Cuneo avanti 4-2 approfittando dell'errore in attacco di D'Odorico, ma le marchigiane impattano subito con l'ace di Mancini. Sul 6-7 per le ospiti Zanini cambia Cecconello con Caruso, ma intanto le marchigiane passano a condurre 7-9 sull'ace di Aleksic. Cuneo non ci sta ed a muro (Szakmary) rimette in equilibrio il set (9-9), poi le squadre vanno a braccetto (con qualche tensione sottorete) fino al muro di Cecconello che consegna alle Gatte il break: 17-15, time out per Mafrici. Si riprende a giocare, arriva un altro muro della centrale di Cuneo poi anche il diagonale vincente di Kutznetosva e sul punteggio di 19-15 il coach marchigiano è costretto ancora ad interrompere il gioco. Le biancoverdi ci provano recuperano un break (19-17) al termine di una lunga azione, ma arriva ancora dalla russa di Cuneo l'allungo delle padrone di casa (22-18). Il muro di Hall porta le Gatte al set ball sul 24-19, Vallefoglia ne annulla due, poi chiude Szakmary con un mani e fuori (25-21). Ottima prestazione a muro delle ragazze di Zanini, che ne mettono a segno ben 6 (3 di Signorile).

TERZO SET. Inizio di set in equilibrio spezzato dall'invasione delle ragazze di Mafrici che dà il 7-5 alle Gatte, poi arriva l'allungo cuneese (10-7) sull'attacco vincente di Gicquel. L'ace di Caruso costringe il coach marchigiano a chiamare time out sul punteggio di 12-8 per le biancorosse, poi Gicquel e Szakmary sbagliano due attacchi consecutivi che riportano sotto le avversarie, 13-12. Il punto della parità (14-14) è messo a segno da Mancini, che segna a referto il suo secondo ace personale: puntuale, ariva il time out di Zanini. Cuneo è in affanno e sbaglia ancora con Kutznetsova (sostituita da Drews) mentre Vallefoglia mette la freccia 14-16. Ora Mancini dalla linea di fondo è micidiale: arriva il suo terzo ace personale che fissa il punteggio sul 14-17, poi Aleksic dal centro segna il 14-18. Per Cuneo torna in campo Kutznetosva insieme con Diop e Klein che rilevano Gicquel e Signorile nella diagonale opposto-palleggiatore, ma la giovane opposto si prende subito un muro e Vallefoglia fugge 14-19. C'è la quarta battuta vincente di Mancini (14-20), mentre Zanini fa rientrare Signorile e Gicquel. Prosegue senza sosta la marcia delle marchigiane: stavolta da zona 2 va a segno Drews (14-21, parziale di 8-0) e chiude un muro di Aleksic su Hall (17-25).

QUARTO SET. Cuneo scappa 5-2 con un attacco di Hall, poi Kutznetsova da posto-4 affonda il colpo del 6-2 ed il tecnico marchigiano è costretto a fermare il gioco. Il copione del set precedente sembra ripetersi quando per Vallefoglia va al servizio Mancini: sulle sue battute arrivano due errori delle piemontesi che rimettono in corsa le avversarie e la Megabox torna sotto 7-6. Poi però Gicquel rimette in moto la macchina da gioco cuneese segnando il punto del 9-6, seguita da Kutznetsova che firma quello del 10-6. Arriva anche l'ace di Signorile e sull'11-6 c'è il secondo time out di Mafrici: le sue ragazze recuperano tre break tornando sotto 16-13. Zanini non vuol rischiare oltre, ferma il gioco e fa bene: muro di Cecconello per il nuovo +5 (18-13), poi l'affondo di Szakmary consentono a Cuneo di scappare 21-15. Sul set ball Zanini (24-19) cambia la diagonale palleggiatore opposto e la neo entrata Diop segna il punto che porta la partita al tie break.

QUINTO SET. Il set si apre con una discussa invasione fischiata a Cuneo e Vallefoglia ne approfitta per andare sullo 0-2, ma il muro di Hall rimette subito in parità la questione. L'errore in attacco di Gicquel riporta le biancoverdi avanti di un break (2-4), quello di Hall segna il 3-6, mentre arriva anche un muro sulla francese e Zanini si vede costretto ad interrompere il gioco sul punteggio di 3-7. Cuneo però ha esaurito la benzina: Kosheleva mette a segno il punto del 5-11, poi insieme con Mancini a muro anche quello del 7-13. Kutznetsova sbaglia la palla che porta Vallefoglia al match ball (7-14)ed a chiudere è la palla fuori schiacciata da Szakmary.

CUNEO GRANDA S. BERNARDO-MEGABOX ONDULATI VALLEFOGLIA 2-3 (21-25/25-21/17-25/25-19/7-15)