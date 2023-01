Volley maschile A2. Cuneo, coach Giaccardi dopo la sconfitta con Motta: "Dobbiamo chiudere a nostro favore i momenti importanti"

Nuovo passo falso in trasferta per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, sconfitta al tie-break dall'HRK Motta di Livenza.

La squadra di Giaccardi non riesce ad invertire il deficitario trend lontano da casa e si deve accontentare di un punto.

Prossima sfida domenica 15 gennaio con il Pool Libertas Cantù.

Il rammarico di coach Giaccardi a fine partita: "Un peccato, un vero peccato quel quarto set dopo aver agganciato il terzo ai vantaggi. Le nostre erano, sono e saranno tutte battaglie, che siano contro la capolista o l’ultima della classe. Non dobbiamo perdere la pazienza, non dobbiamo innervosirci se gli avversari ci stanno attaccati nel punteggio, dobbiamo voler portare a casa il risultato più di ogni altra cosa e chiudere a nostro favore i momenti importanti, non lasciarlo fare agli altri».