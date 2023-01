Se rinnovare la carta di soggiorno diventa un’impresa impossibile

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

sono coniugato da anni con una cittadina thailandese in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Cuneo, autenticata anche dall'Ambasciata italiana di Bangkok.

Poiché la carta scadrà fra pochi mesi e per la nuova card, emessa a Napoli, occorreranno almeno due mesi, ci siamo recati all'Ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo, che ci ha consegnato l'elenco della documentazione richiesta per il rinnovo.

Però la consegna deve essere effettuata solo mediante prenotazione sul sito prenotafacile.poliziadistato.it, a cui si accede se in possesso di Spid, che io ho.

Dopo giorni di prove compare sempre la scritta: "Non ci sono servizi attivi".

Il foglio della Questura reca anche il numero telefonico dell'Ufficio Immigrazione.

Risulta muto, od occupato, o, se suona, nessuna risposta.

A questo punto vorrei sapere come si può procedere per ottenere ciò che spetta per legge, senza entrare illegalmente nel Paese.



