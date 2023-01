A Fossano la commemorazione della battaglia di Nowo Postojalowka

A Fossano si è ricordata la battaglia di Nowo Postojalowka dove, nella notte tra il 19 e 20 gennaio 1943, si dissolse la Divisione Cuneense, costata la vita a migliaia di alpini inghiottiti dalla guerra e in terra di Russia.

"Ieri abbiamo celebrato 80° anniversario della battaglia di Nowo Postojalowka in Russia, dove persero la vita migliaia di Alpini della Divisione Cuneense. - spiega il primo cittadino fossanese Dario Tallone - Grazie al Gruppo ANA di Fossano Sezione di Cuneo per aver scelto la nostra Città per questa importante Ricorrenza. Siamo stati onorati dalla presenza di Giuseppe Falco, classe 1921, unica memoria vivente di quella terribile nottata Russa".

Dopo l’Alzabandiera e la deposizione di corona al Monumento dedicato agli Alpini, l’omaggio ai caduti presso il Bastione in Largo Eroi si è esibita la Fanfara dei Congedati Alpini del Saluzzese prima della Santa Messa Celebrata dal Vescovo di Cuneo Mons. Piero Delbosco.