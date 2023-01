Cossano Belbo: centraline a guardia dei vigneti e per la sicurezza del territorio

L'Amministrazione comunale di Cossano Belbo, tramite il vicesindaco Luca Luigi Tosa e il consigliere Luca Bosca ha deciso di installare alcune centraline per il monitoraggio del territorio.

Dopo un'attenta valutazione delle offerte presenti sul mercato, si è deciso di scegliere la ditta X Farm, che ha dato disponibilità di fornire le centraline adatte allo scopo prefissato.

In pratica era necessario poter monitorare il territorio per dare un indirizzo ai vari agricoltori al fine pianificare i trattamenti fitosanitari. Le centraline consentono di avere anche i parametri della superfice fogliare, per ottenere un più dettagliato quadro delle condizioni atmosferiche e delle piante stesse.

Il poter pianificare i trattamenti, basandosi su parametri certi e molto indicativi al fine di intervenire soltanto quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dei agenti dannosi per la vite o per la nocciola, oltre a rendere un utile servizio ai contadini, serve per evitare inutili trattamenti e di conseguenza diminuire il loro impatto ambientale.

Ma gli amministratori volevano anche utilizzare tali centraline per un monitoraggio costante delle precipitazioni atmosferiche, in primis la pioggia, ma anche il vento. Tramite un sistema di convogliamento dei dati, in tempo reale, è possibile da remoto, verificare lo stato di piovosità nelle cinque aree in cui sono state posizionate le centraline e qualora si superasse il limite stabilito dal Piano Comunale di Protezione Civile, dalla centrale parte un messaggio inviato al sindaco e ai suoi stretti collaboratori, per predisporre eventuali azioni volte a tutelare la salute dei cittadini.

Dopo l'installazione delle cinque centraline, distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio cossanese, si sono potuti valutare tutti i possibili utilizzi, individuando gli agricoltori come possibili destinatari del dati raccolti.

La spesa sostenuta per il loro acquisto e posizionamento sul territorio, nonché il software per la raccolta dati, è stata coperta con fondi comunali e con un sostanzioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sempre attenta ai progetti che migliorano i vari aspetti del territori.

Per illustrare il progetto è stata organizzata una giornata di approfondimento, nei giorni precedenti il Natale, alla quale hanno partecipato oltre agli amministratori comunali, alcuni agricoltori e il referente di zona della Fondazione Crc, Massimo Gula.

Nel corso dell'evento è stato comunicata la possibilità agli agricoltori interessati, di accedere al portale del sistema di monitoraggio, in modo da verificare le condizioni meteorologiche della zona in cui risiede la propria azienda.

Nel corso della riunione si è prospettata l'ulteriore possibilità di poter far dialogare e unificare i dati della centraline posizionate dalla Cantina Vallebelbo presso i vitigni di alcuni suoi soci, limitatamente ai dati utili per la programmazione dei vari trattamenti fitosanitari.

Il sindaco Mauro Noè nel complimentarsi con gli amministratori comunali che hanno seguito il progetto, ha voluto sottolineare i due aspetti pratici delle nuove centraline, rimarcando la loro valenza in termini ambientali e di sicurezza del territorio. Nel corso dei seppur rari e poco intensi eventi piovosi dei giorni scorsi, si sono potute verificare l'efficienza e la tempestività dei dispositivi installati, nonché la facilità nell'accedere al server dei dati raccolti.

Gli agricoltori cossanesi sono invitati a contattare il Comune, nelle persone degli amministratori Luca Tosa e Luca Bosca, per ottenere le password di accesso all'utilissimo sistema di monitoraggio.