Definitive le dimissioni del sindaco Coraglia, a Montaldo Roero arriva il commissario

Dopo l’analogo provvedimento adottato nelle scorse settimane per Vezza d’Alba, il prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo ha disposto il commissariamento del Comune di Montaldo Roero.



Il provvedimento è stato formalizzato nella giornata di oggi, lunedì 9 gennaio, una volta che, trascorsi i venti giorni, le dimissioni presentate dal sindaco Fulvio Coraglia – destinatario di un’informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza "Feudo 2" – sono divenute irrevocabili.



Secondo quanto previsto dalla normativa in materia il prefetto ha così provveduto a sospendere il Consiglio comunale e a nominare quale commissario il viceprefetto Marinella Rancurello, cui sono stati conferiti i poteri del sindaco, della Giunta e della stessa assemblea municipale in attesa che la cittadinanza del centro roerino venga chiamata a rinnovare la propria amministrazione comunale in occasione della prima tornata elettorale utile, presumibilmente nella finestra compresa tra l’aprile e il giugno prossimi.