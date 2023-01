Ultimi giorni per sostenere "C'è un'orchestra in città"

“C’è tempo fino a domenica per sostenere un’iniziativa con un potenziale culturale molto importante. Facciamo sentire che siamo saluzzesi e siamo una comunità unita, aperta, che sa guardare lontano e sognare in grande. Invito i privati e gli imprenditori anche da altri Comuni delle Terre del Monviso a fare la loro parte come hanno già fatto decine di donatori fino ad oggi”.

E’ l’appello del sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni per la raccolta fondi “C’è un’orchestra in città” promossa dalla Fondazione Apm sulla piattaforma web “Rete del dono”. Sono già stati circa 140 i generosi saluzzesi che hanno partecipato alla “colletta” con cifre di centinaia o migliaia di euro, ma anche piccolissime.

“C’è un’orchestra in città” è attualmente al secondo posto provvisorio con una somma di 12 mila 500 euro.

“Se saremo nelle prime tre posizioni fino a domenica – spiega la presidente della Fondazione Apm Alessandra Tugnoli – riusciremo ad aggiudicarci un ulteriore premio di 3 mila euro messo a disposizione dai promotori della pagina di crowdfunding, denaro che si va ad aggiungere a quello già donato e che ancora arriverà e che ci fa primeggiare a livello nazionale fra le istituzioni culturali più attive e vitali”.



Ad oggi al primo posto c’è un’iniziativa di Bologna e al terzo il restauro di un quadro. Un ente “vip” come il teatro “Alla Scala” di Milano, ad esempio, ha raccolto poco più di 2 mila euro ed è molto più indietro nella graduatoria, rispetto a Saluzzo e a “C’è un’orchestra in città” della Fondazione Apm.

Il progetto “Obiettivo Orchestra” realizzato dalla Fondazione Scuola Apm insieme alla Filarmonica Teatro Regio di Torino forma da ormai 7 anni giovani musicisti alla professione orchestrale, offrendo competenze importanti per entrare nelle più prestigiose orchestre italiane ed europee. Guidati dalle prime parti della filarmonica torinese, i giovani allievi apprendono le dinamiche che si creano nello stare insieme in un’orchestra, hanno l’opportunità di lavorare su passi orchestrali e di esibirsi in concerti pubblici. Il crowdfunding è stato attivato con l’obiettivo di creare un’orchestra stabile in città: i primi passi saranno quelli di costruire un calendario di concerti i cui protagonisti saranno piccoli ensemble degli studenti di “Obiettivo Orchestra” ed è stato ipotizzato un budget di circa 10 mila euro.

Il link diretto al portale per le donazioni: https://www.retedeldono.it/it/una-orchestra-in-citta