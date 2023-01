'Visitez l'Italie': ecco la guida 2023 della Camera di Commercio Italiana di Nizza

L’edizione 2023 della guida turistica ufficiale della Camera di Commercio Italiana di Nizza é alle porte. Fino al 15 febbraio 2023 é possibile aderire a questa raccolta di destinazioni che da ormai tre anni ispira e consiglia i turisti francesi alla scoperta dell’Italia.

La guida Visitez l’Italie propone itinerari in tutta Italia e accoglie tra i suoi inserzionisti alberghi, relais, agriturismi, cantine, resort, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, agenzie di turismo esperienziale, borghi e piccoli Paesi, ma anche imprese produttive tradizionali che possano vantare tour guidati all’interno dei propri stabilimenti.

"Il nostro obiettivo é dare la possibilità soprattutto alle strutture turistiche di ottenere una grande visibilità. Ad oggi il turista francese ricerca infatti piacevoli momenti di evasione a contatto con la natura, in location bucoliche o a picco sul mare, qualità gastronomica ed esperienze outdoor. Tutte caratteristiche che riassumono in modo esemplare l’offerta della nostra meravigliosa Penisola" spiega Giacomo Rinaudo, Responsabile del Progetto.

Visitez l’Italie, stampato in 20.000 copie e disponibile anche in versione App e sul sitowww.visitezitalie.fr, é uno strumento unico per diffusione e visibilità. La pratica guida viene infatti distribuita nei principali punti d’interesse della Costa Azzurra e del Principato di Monaco (hotel, ristoranti, strutture turistiche, musei, centri sportivi, ecc), territorio di frontiera che oltre a contare una grande reputazione turistica internazionale, rappresenta un bacino di visitatori eccezionale per la vicina Italia.

Secondo i risultati presentati al The Luxury Travel Market International (Iltm) di Cannes l’Italia è tra le destinazioni preferite per i viaggi di “alta gamma” in termini di arte, cultura ed enogastronomia. Per i turisti francesi ad ottobre e novembre 2022, l’Italia è risultata essere il secondo Paese di destinazione riguardo a ricerche di accomodation su Google per i viaggi all’estero. Inoltre, nei primi sei mesi del 2022, i viaggiatori francesi in Italia hanno speso circa 1,6 miliardi di euro, il 180% in più rispetto a gennaio-giugno 2021. In testa tra le destinazioni le Regioni Lombardia, Piemonte, Lazio, Liguria e Toscana.

Questi dati, più che incoraggianti, confermano il trand positivo e la crescente popolarità anche di Visitez l'Italie che sta diventando un punto di riferimento per gli abitanti della Costa Azzurra. La guida sarà presentata al pubblico e alla stampa in occasione del più importante Salone Turistico della Costa Azzurra: « L’ID-Weekend, che si svolge sul porto di Nizza il primo fine settimana di aprile, é un canale di diffusione imperdibile per la nostra guida Ufficiale: qui un padiglione di oltre 200 metri quadri é totalmente riservato all'Italia e le sue destinazioni » racconta il Direttore della Camera Agostino Pesce. Per avere maggiori informazioni e aderire é sufficiente contattare la Camera di Commercio Italiana di Nizza via email a info@ccinice.org o telefonicamente : +33 4 97 03 03 70.