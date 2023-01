Bra, torna la preghiera sullo stile della comunità di Taizé con tanti fedeli a raccolta

Forte è il richiamo che la comunità ecumenica francese esercita sui giovani cristiani del mondo. Intuizione profetica che nei decenni ha saputo raccogliere in armonia le differenze, puntando al cuore del Vangelo.

«Si passa da Taizé come si passa accanto a una sorgente. Il viaggiatore si ferma, si disseta e continua la sua strada» (San Giovanni Paolo II).

Per far conoscere anche a Bra l’esperienza e la proposta spirituale di Taizé, venerdì 13 gennaio, alle ore 21, nella cripta del Santuario nuovo della Madonna dei Fori, è in programma una serata di preghiera sullo stesso stile.