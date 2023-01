É morto Alberto Spagnoli, fondatore quarant'anni fa dell'agenzia Giada Viaggi di Fossano

Fossano dá l'ultimo saluto ad Alberto Spagnoli, imprenditore fossanese a lungo referente del centro commerciale naturale del centro storico "InFossano".

Fondó nel 1983 Giada Viaggi, che prende il nome dalla primogenita dello stesso Spagnoli, con sede in Canelli, realtà commerciale che però venne trasferita dopo pochi anni a Fossano in via Roma 14.

Giada Viaggi é oggi in mano al figlio Emiliano che porta avanti, insieme alle collaboratrici, con impegno e innovazione l'attività di famiglia.

Classe 1944, la sua improvvisa scomparsa ha destato stupore e cordoglio nella comunitá cittadina e presso le organizzazioni storiche, dalla Pro loco - con la quale ha a lungo collaborato come imprenditore -, all'Universitá della Terza Etá, per la quale ha ricoperto il ruolo di docente per un quarto di secolo.

Spagnoli lascia la moglie Margherita, i figli Giada e Emiliano, con le rispettive famiglie e le nipoti Greta e Virginia.

Le esequie verranno celebrate mercoledì 11 gennaio alle ore 10,30 nella parrocchiale di Cantoria, in provincia di Torino.