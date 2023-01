Benessere sul posto di lavoro: come aumentarlo

Come dimostrato da diversi studi, esiste uno stretto legame tra le azioni a tutela del benessere psicofisico in azienda ed elementi quali la produttività, la retention e l’engagement dei lavoratori. Vale quindi la pena investire in misure che promuovano il benessere sul posto di lavoro per avere tutti questi vantaggi. Sono tutte attenzioni che sono scaturite da una situazione che è diventata nota come le Great Resignation, cioè il fenomeno di dimissioni di massa a cui si è assistito da due anni a questa parte con percentuali incrementate di due punti rispetto ai periodi precedenti. Ecco allora quali sono le strategie migliori che aumentare il benessere sul posto di lavoro.

Curare la salute (anche mentale)

La prima cosa da fare per migliorare il benessere sul posto di lavoro è prendersi cura della propria salute. Significa studiare una posizione corretta della scrivania per prevenire mal di schiena e dolori vari. Tutti i prodotti per l’ufficio comprese le sedie devono quindi essere ergonomiche. Anche la posizione dello schermo per pc va migliorata se si vuole evitare il mal di testa da affaticamento oculare. Inoltre, quando si parla di benessere è d’obbligo spendere qualche parola in più in merito alla salute mentale. Il burn out si previene prendendosi cura del proprio stato psicologico scansando lo stress e mettendo in atto strategie per prevenirlo.

Migliorarsi

Sul posto di lavoro si trova bene chi non si siede sugli allori ma i lavoratori che si rimboccano le maniche e cercano di migliorare il loro profilo professionale. Sono persone intraprendenti che leggono, seguono podcast e workshop a livello privato, anche dedicando del tempo libero. In questo modo, si diventa figure preziose sul luogo di lavoro, personale indispensabile su cui poter contare, un punto di riferimento per tutti i colleghi.

Creare un ambiente di lavoro sicuro

A proposito di colleghi, è evidente che se si sommano le ore settimanili che si panno in ufficio a stretto con i colleghi, queste quasi superano le ore a casa con la famiglia. In altri termini, si può dire che i colleghi diventano quindi una seconda famiglia. Per stare bene e non riportare stress da lavoro, occorre quindi instaurare buoni rapporti con i colleghi di lavoro e costruire insieme un ambiente di lavoro sicuro dove le persone possano stare bene e sentirsi al sicuro. Significa anche fare attenzione all’inclusività, alla diversità, al sessismo.

Condividere la mission aziendale

Al giorno d’oggi i dati e le ricerche sul tema dimostrano che un lavoratore vanta un buon livello di benessere sul posto di lavoro quando condivide la mission e i valori aziendali. Tanti oggi lasciano il posto di lavoro dichiarando che lo fanno perché non si sentono parte dell’impresa e non ne condividono l’etica aziendale. La condivisione, ovviamente, deve anche partire dall’azienda stessa che promuove azioni concrete per far sentire i dipendenti parte dell’azienda. Una persona che prende a cuore il suo benessere sul posto di lavoro si fa coinvolgere nei processi aziendali, compresi eventi, formazioni e ritiri che sono studiati dai vertici proprio per condividere i valori dell’impresa.