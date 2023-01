Consigli pratici per un viaggio a Roma

L’oggetto della nostra guida di oggi è una meta turistica internazionale di grande spicco e, di conseguenza, un fiore all’occhiello del nostro splendido paese. Stiamo parlando di Roma, la magnifica Capitale italiana che vanta un patrimonio artistico e culturale viene, del resto, presa d’assalto dai turisti, connazionali e non solo, 365 giorni l’anno e, oltre a questo, si rivela un efficiente crocevia di scambio per business internazionali.

Ad arricchire Roma e la sua formidabile proposta turistica è, ovviamente, il lascito inestimabile della gloriosa civiltà che l’ha fondata. La storia millenaria dell’Impero Romano ha fatto sì che Roma diventasse il centro del mondo ai suoi fasti e che, oggi, continuasse a sfoggiare con fierezza il prestigio che l’ha contraddistinta secoli e secoli fa. In ogni caso, oggi, Roma è una metropoli a tutti gli effetti e, pertanto, presenta tutti i crismi delle grandi città europee.

Tra mura storiche e opportunità turistiche e lavorative moderne, dunque, il territorio urbano presenta uno straordinario dinamismo che, di fatto, la rende anche poco pratica a diverse ore del giorno in termini di spostamenti. Ovviamente, questo non scoraggia i turisti che, programmando i loro itinerari in via preventiva, riescono sempre a cavarsela e a vivere la magia capitolina senza screzi di sorta.

È proprio per questo motivo che abbiamo redatto questa guida che vi permetterà di scoprire come potervi spostare a Roma sin dal vostro arrivo, con le varie proposte disponibili in città in questo senso, in grado di soddisfare esigenze differenti sia in termini di budget che di praticità e, allo stesso tempo, proporvi un itinerario utile ad ottimizzare i tempi anche nel caso in cui doveste trovarvi a Roma per un lasso di tempo particolarmente limitato.

Come spostarsi a Roma: le possibilità di trasporto disponibili

Come già precedentemente accennato, Roma è una metropoli internazionale e, per questo motivo, è frenetica, congestionata e sempre attiva. Ciò vuol dire che, a prescindere dal tempo che si ha a disposizione sul posto, bisogna organizzare ogni spostamento nei minimi dettagli. Fortunatamente, la Capitale presenta una rete di trasporti pubblici discreta, in grado di farvi raggiungere i suoi punti nevralgici senza troppi problemi, pur richiedendo una pianificazione attenta per ogni itinerario.

In ogni caso, l’aspetto più importante quando si visita una nuova città è quello che riguarda il primo spostamento dall’aeroporto al centro e, successivamente, alla struttura in cui si è scelto di alloggiare. A questo proposito, vi segnaliamo, oltre alla presenza del trasporto su rotaia e degli autobus, dai tempi di percorrenza più lunghi e i tragitti più intricati, la possibilità di acquistare i biglietti per un Rome Airport Transfer, servizio privato confortevole, pulito e sempre affidabile che, tra le altre cose, presenta anche un costo relativamente accessibile e, soprattutto, fisso a differenza degli imprevedibili taxi capitolini.

Cosa vedere a Roma: consigli sull’itinerario

Non basterebbe una vita per scoprire ogni anfratto di Roma, ma comunque la Capitale è in grado di sorprendere ed incantare sin dai primi sguardi. Ecco perché, tra le opere che vanno visitate assolutamente, non possono mancare le testimonianze storiche più evocative della città che fu. Citiamo, quindi, il Colosseo ed il Parco Archeologico che si connette all’Arena, oltre al Foro Romano e ai Fori Imperiali.

Dedicate del tempo al Tempio della Pace e alla Colonna Traiana, oltre alla suggestiva bellezza della Basilica di San Pietro e dei Musei Vaticani, con la loro stupefacente Pinacoteca. Ovviamente, non possono mancare passeggiate alla Fontana di Trevi ed una visita a Villa Borghese. Gli amanti dell’arte moderna, poi, possono spezzare la full immersion storica con una visita al Museo Nazionale delle arti del XXI Secolo.