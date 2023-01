Dubai, luogo ideale per l'imprenditoria 

Un numero crescente di imprenditori sta valutando la possibilità di avviare un'attività a Dubai. La città è diventata uno dei principali centri di affari internazionali. Oggi, questa metropoli in dinamico sviluppo, in cui vivono expat di centinaia di nazionalità differenti, fa parte di un legame tra Occidente e Oriente. L'accessibilità ai trasporti, le infrastrutture all'avanguardia e un'ampia scelta di sedi per mostre e conferenze fanno di Dubai un luogo ideale su cui puntare. Oltre a un regime fiscale incredibilmente allettante, l'emirato è in una posizione globale perfetta per commerciare con Europa, Asia, Nord Africa e oltre. Dubai è anche nota per essere un ambiente accogliente per gli imprenditori, con numerosi programmi di incentivazione disponibili per aiutare le startup a prosperare e crescere. Inoltre, l'emirato si colloca regolarmente tra i primi dieci Paesi al mondo nell'indice di facilità di fare affari della Banca mondiale. Naturalmente, un tale ambiente offre una moltitudine di opportunità, in tutti i settori, dal commercio al turismo. Se vuoi avviare una nuova attività a Dubai, ecco alcune cose da sapere.

Imprenditoria no limits

Avviare un'impresa a Dubai può sembrare un compito arduo perché in un Paese straniero potresti non avere familiarità con le formalità per avviare un'impresa, ottenere una licenza e assumere il personale appropriato. Tuttavia, Dubai ha condizioni paradisiache per fare affari. Ciò contribuisce all’arrivo nel territorio di molti investitori stranieri e di un grande afflusso di turisti oltre ad una vasta gamma di caratteristiche per cui Dubai è famosa.

L'importanza delle Free zone

Una Free zone è una zona economica speciale in cui le imprese possono svolgere le loro attività e beneficiare di significative esenzioni da tasse e dazi. I residenti espatriati possono anche possedere il 100% delle azioni di una società. Le società situate in Free zone sono trattate come società offshore: queste ultime, quindi, non hanno bisogno di rivolgersi alle autorità doganali o al Ministero dell'Economia, ma sono governate da autorità designate per l'area specifica. Le Free zone di Dubai forniscono un ambiente aziendale regolamentato e sicuro che consente una vasta gamma di attività commerciali: stimolano l'economia, incoraggiano gli investimenti esteri e sono un motore di crescita.

Quali sono i vantaggi di avviare un'impresa in una Free zone di Dubai?

Sempre più investitori stranieri sono motivati a costituire le loro società nelle Free zone di Dubai. I vantaggi sono davvero numerosi:

Partecipazione al 100% degli investitori, indipendentemente dalla loro nazionalità e Paese di origine

Esenzione fiscale del 100% sul reddito o sugli utili

Rimpatrio al 100% di capitali e utili

Esenzione da tutti i dazi doganali di importazione ed esportazione

Segretezza assoluta delle operazioni e massima riservatezza dei dati personali e societari degli investitori

Flessibilità di impegno nel business internazionale

Spese di rinnovo ridotte

Possibilità di possedere proprietà, partecipare a molteplici attività e aprire un conto bancario a Dubai.

Avvia la tua attività con Falcon Advice

Se stai cercando di trasferirti a Dubai per avviare un'attività, oggi è facile e conveniente. Il costo della registrazione di una società dipende dal tipo e dalle dimensioni della tua attività. Per iniziare bene e ottenere aiuto, è fondamentale lavorare con uno specialista della formazione aziendale a Dubai. L'unica azienda specializzata nel company set-up esclusivamente a Dubai è la Falcon Advice, che opera direttamente dagli UAE. Il suo team si occupa di tutte le formalità legali e amministrative, essendo in grado di offrire un'adeguata consulenza durante tutte le fasi della costituzione societaria. Il professionista di riferimento per gli italiani a Dubai è Daniele Pescara, CEO di Falcon Advice. Pescara, dal suo ufficio allocato a Dubai, ti propone in modo veloce e sicuro tutti i ragguagli per costituire una società nell'emirato. Se non puoi recarti personalmente a Dubai, potrai contattare il suo team direttamente dal suo studio a Padova, avvalendoti della migliore consulenza sul mercato.

Prenota la tua consulenza.