Il Phygital Marketing: quando negozi fisici e online uniscono le forze

I consumatori dei tempi d’oggi si muovono ormai in modo autonomo tra acquisti online e presso gli store fisici. Le stesse aziende sono presenti sul doppio canale e, grazie all’approccio del Phygital Marketing, utilizzano la combo fisico e digitale ai fini promozionali e pubblicitari, a tutti vantaggio delle vendite.

L’e-commerce ha cambiato in modo notevole gli approcci al marketing aziendale, che ora deve tenere conto di nuovi bisogni dei consumatori digitali, come la velocità, il risparmio, l’interattività, ma anche la ricchezza dell’offerta. I canali retail, tuttavia, continuano a richiamare consumatori, e, secondo le stime, oltre il 90 per cento degli italiani si è recato, nell’anno appena trascorso, almeno in un centro commerciale per fare acquisti o per prendere spunto. Quello che si continua ad apprezzare dei punti di vendita terrestri è la possibilità di toccare con mano un prodotto, ma anche la qualità dell’esperienza e la presenza di addetti sul posto.

Il marketing innovativo, tenendo conto di questi bisogni variegati, ha iniziato a strutturare un approccio integrato e “multichannel” che viene racchiuso nel termine “Phygital Marketing”, una fusione tra “Physical” (fisico) e Digital (digitale). Questa tipologia di marketing innovativo fonda le sue ragioni sull’unione delle forze tra canali fisici e digitali, come dice il termine stesso, anche perché la gran parte delle aziende, di tutte le dimensioni, sono presenti sia online che tramite la rete dei punti vendita territoriali. In questo modo, Bitcoin è ora un oggetto o una merce scambiata di valore come l'oro.

Tipologie di Physical Marketing

Fin qui, la teoria. Ma come si concretizzano le principali azioni di “Physical Marketing”? Un primo modello è quello che fa dei punti vendita anche dei contact point con gli store digitali, così da garantire un facile accesso agli acquisti anche quando non ci si può recare presso negozi e rivenditori. Allo stesso modo, gli e-shop hanno iniziato a integrare anche funzionalità tipiche del retail, come l’esperienza multisensoriale e l'assistenza clienti.

Facciamo qualche esempio. Una catena di negozi di profumeria, oppure un rivenditore di cialde di caffè, come uno store di elettronica possono far accumulare sconti all'acquirente tramite il download dell’app aziendale, direttamente attivandola nel punto vendita, così da iniziare il processo di fidelizzazione direttamente “in loco”. La tessera fedeltà a punti di Starbucks, che fa guadagnare stelline per poi ricevere premi via via più esclusivi, ne è un esempio.

Altre aziende, più che sulle app, fondano la propria strategia multicanale sulla presenza di punti vendita “speciali”. Ne sono un esempio le catene di negozi “Amazon Go”, che puntano tutto sull’esperienza di acquisto reale, unita alla rapidità e alla comodità del pagamento digitale. Rilevante, in questa direzione, è anche l’approccio dei maggiori concessionari di scommesse legali in Italia: se, in questo comparto, l’online ha superato in termini di spesa gli incassi medi delle agenzie, vero è che gli stessi rivenditori, come i punti Snai e i Sisal Matchpoint, hanno iniziato a diventare un tramite importante per l'apertura di conti di gioco sfruttabili anche online e comprensivi di vantaggi tipici della Rete, come avviene con i bonus scommesse online, molto diffusi soprattutto in qualità di approccio di “benvenuto”. Dal lato inverso, le piattaforme degli operatori a distanza hanno cominciato a somigliare sempre di più ai centri scommesse fisici, tra puntate live, dirette streaming degli eventi e assistenza in live chat.

Insomma, quelle del Physical Marketing sono davvero strategie a prova di innovazione, come confermano anche i camerini virtuali dei negozi della maison di moda Rebecca Minkoff, dove uno schermo presente sullo specchio consente di provare il capo desiderato evitando lunghe file oppure errori di taglia. Il risultato? Vendite triplicate, e, per il cliente, di certo l’esclusività di un’esperienza da raccontare.

Quando il negozio entra in casa…

Se l’approccio “Human 2 Human”, ovvero quello apprezzato dai clienti in termini di relazioni umane con i commessi e gli assistenti, è ancora uno dei punti di forza dei canali fisici - e lo stesso si può dire della visita in negozio, che talvolta diviene anche occasione di socialità, si pensi allo shopping - vero è che le conquiste della tecnologia applicata al marketing sono davvero sorprendenti.

Qualche esempio?

Sicuramente quello di Kasanova, catena di beni e prodotti per la casa che, tramite il servizio di chat assistant, in videochiamata su Whatsapp, permette di farsi consigliare da un commesso, di ordinare la merce scelta e di poterla prelevare in uno dei punti di ritiro sparsi sul territorio, oppure di riceverla direttamente a casa.

Si spinge ancora più oltre la maison Prada che grazie alla realtà aumentata consente di far visita ai negozi virtuali, con possibilità di provare capi e calzature, in un’esperienza ad alto grado di interattività e immersività.

E che dire, per fare un ultimo esempio letteralmente “calzante”, di “Nike Fit”, funzionalità che, via app, scansiona il piede per indicare al cliente il numero giusto di scarpa, potendo così ordinare le proprie sneakers preferite dallo store senza il problema dei resi?