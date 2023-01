A Casa Francotto di Busca continua il successo della mostra con le opera di Joan Mirò

Anche in quest’inizio d’anno, continua a essere protagonista a Busca, a Casa Francotto l’arte contemporanea. Ottima affluenza con quasi 500 visitatori, durante le aperture straordinarie nel week end dell’Epifania, che hanno potuto ammirare i capolavori dell’artista catalano Joan Mirò a Casa Francotto.

Sabato e domenica 14 e 15 gennaio intanto ritorna l’abbinamento tra la Mostra e la Collezione privata La Gaia sulla collina di S.Stefano. “Ringraziamo per la disponibilità -dice il Sindaco di Busca Marco Gallo- la famiglia Viglietta di questa grande opportunità che permetterà di organizzare tre turni di visita per giornate del fine settimana per ammirare opere d’arte contemporanea di inestimabile valore”

I posti sono molto limitati e in gran parte esauriti tramite una lista d’attesa della passata edizione. Alcuni posti sono ancora disponibili per la giornata di sabato.

Domenica 22 ottobre è invece in programma un abbinamento con una visita al Borgo Biandonne e alla Fucina d’la pianca un raro esempio, ancora intatto, di come l’acqua muoveva ogni cosa. Le partenze da Casa Francotto, con accompagnamento di una visita naturalistica, mezz’ora prima delle visite programmate alle 15, 16 e 17.

Dalla prossima settimana ricominciano i laboratori didattici con il progetto “Io come Mirò” a cui hanno già aderito un migliaio di studenti per oltre cinquanta classi.

Per info: info@casafrancotto.it Telefono 371 5420603 (lunedì dalle 9,30 alle 12 – venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e sabato dalle 10 alle 12)

Nella foto un’opera di Herman Pitz artista tedesco che si trova alla Galleria La Gaia

Aperture :

Venerdì 13 gennaio: 15,30 – 18,30

Sabato 14 gennaio: 10,00-12.00 – 13,45-18,30

Domenica 15 gennaio: 10,00-12.00 – 13,45-18,30





Per prenotazioni:

e-mail info@casafrancotto.it

telefono 371.5420603 (lunedì dalle 9,30 alle 12 – venerdì dalle 15,00 alle 18,30 – sabato dalle 10 alle 12)

Biglietteria:

10 euro interi, 6 euro ridotti (buschesi, studenti universitari, tessera Torino musei, Associazioni convenzionate, insegnanti). Gratuito under 14.