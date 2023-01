Montemale: un evento speciale dedicato al tartufo nero

Domenica 15 gennaio alle ore 10.30 il ritrovo è presso la Trattoria del Castello di Montemale, in Via Roma n. 15. Durante la mattinata è prevista una passeggiata nelle tartufaie di Montemale, dove i partecipanti potranno sperimentare, in prima persona, l’attività di ricerca del tartufo nero pregiato, sapientemente guidati dall'associazione Tartuficoltori di Montemale.



Alle 13.00 è previsto il ritorno alla Trattoria del Castello, dove sarà possibile pranzare con un menu a base di prodotti tipici delle valli Gesso, Grana, Maira e Stura e un piatto a base di tartufo. L’attività di ricerca è completamente gratuita.



Il pranzo ha un costo di 30 euro a persona (bevande escluse). La prenotazione è obbligatoria entro venerdì 13 gennaio contattando il +39 329 4286890, o scrivendo a: expa.terradelcastelmagno@gmail.com.



L’evento è organizzato dall’Ecomuseo Terra del Castelmagno all’interno del progetto Ecomusei del gusto, finanziato da Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei da vivere e giunto al suo quarto anno di sviluppo, promuove la cultura enogastronomica delle Valli Gesso, Grana, Stura e Maira attraverso attività e iniziative realizzate dai quattro Ecomusei che animano i territori: quelli della Segale, Terra del Castelmagno, della Pastorizia e dell’Alta Valle Maira.



Per tutti gli aggiornamenti sul progetto e sugli eventi è possibile visitare il sito web www.ecomuseidelgusto.it o la pagina Facebook https://www.facebook.com/ecomuseidelgusto.