Mondovì celebra l’80° anniversario della Battaglia di Nowo Postolajowka

È stato presentato questa mattina, lunedì 9 gennaio, nella sede istituzionale della sezione A.N.A. di Mondovì, l'intenso programma delle celebrazioni in ricordo dell'80° anniversario della battaglia di Nowo Postolajowka, avvenuta il 19 e 20 gennaio 1943 e divenuta nota come il più rilevante scontro armato, per reparti impegnati e per numero di Caduti, fra le divisioni italiane alpine in ritirata e l'Armata Rossa, dietro le linee del Don.

Dopo due anni di rinvii, a causa della pandemia, sarà infatti la sezione alpina monregalese a curare e ospitare la celebrazione solenne a carattere nazionale, patrocinata dal Comune di Mondovì, dalla Provincia di Cuneo, dalla Regione Piemonte, dall’Associazione Piccoli Comuni d’Italia, dal Memoriale della Divisione Alpina Cuneense e dallo Stato Maggiore della Difesa con il fondamentale contributo delle Fondazioni C.R.C. e C.R.T. e dal C.S.V.

“Un grazie a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione di questa solenne manifestazione - ha detto il presidente ANA Mondovì Armando Camperi -. Doveva svolgersi nel 2021 con il mio predecessore Gianpiero Gazzano e poi non è stata possibile a causa del Covid. 80 anni dalla tragedia della campagna di Russia, che ha coinvolto nostro territorio e famiglie. Nowo Postojalowka è un nome difficile da pronunciare, ma ancora di più da ricordare per il numero di uomini che persero la vita. Abbiamo avuto la fortuna di nascere e vivere in tempi di pace, ma i racconti dei nostri ‘veci’, dei nostri genitori e dei nostri nonni e dei pochissimi reduci sopravvissuti che ci hanno parlato di freddo, fatica e tragedia di quei momenti. Non parlavano degli atti eroici della battaglia, non voluta. Purtroppo Giorgio Rulfi, ultimo nostro reduce ci ha lasciato in estate a 101 anni. Ieri ho conosciuto Giuseppe Falco, 102 anni, ancora attivo nella sezione di Cuneo. Prima di essere soldati erano delle brave persone, per questo il loro ricordo è ancora così attivo. Domenica 22 gennaio a Mondovì arriveranno penne nere da fuori regione ma anche dalla Francia è una delegazione degli Chasseurs des Alpes, con cui siamo gemellati. Avere la loro presenza quest’anno ha un significato morale importante: l’associazione Alpini, che non ha mai voluto la guerra, ha un valore più grande”.



“Onorato di essere qui a rappresentare il Comune e la Provincia - ha detto il sindaco Luca Robaldo - un evento che a turno viene organizzato dalle sezioni ANA di Mondovì, Cuneo, Ceva e Saluzzo, e che rappresenta tutta la Granda. Gli alpini sono davvero sempre presenti, nel nostro comune anche come protezione civile, e quindi da tutta la città il più grande grazie per tutto ciò che fate. Fare memoria del passato è importante per ricordare i sacrifici di chi ‘è andato avanti’. Un evento importante a livello nazionale e che qualifica ancora di più il nostro territorio”.



La manifestazione si svolgerà dal 19 al 22 gennaio, ma sarà preceduta, domenica 15 gennaio alle 20.30, dal concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria.



Le offerte raccolte saranno devolute al comune per iniziative di solidarietà.

“La collaborazione tra gli alpini in armi e quelli in congedo è molto forte - ha spiegato il vice presidente ANA Mondovì, Giancarlo Bovetti - e proprio per questo saranno in concerto nella nostra città. Un momento importante in cui saranno leggi anche brani tratti dalle opere di Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Giulio Bedeschi ed Egisto Corradi, letti da Luca Occelli. La loro presenza alla manifestazione per noi è motivo di grande orgoglio”.



Oltre al consiglio direttivo, erano presenti anche i past president Bruno Gazzola

e Gianpiero Gazzano e il consigliere di Fondazione CRC Carlo Comino.



“Saranno inoltre istituite cinque borse di studio per scuole medie inferiori presenti sul territorio della sezione ANA Mondovì - ha spiegato Pucci Giusta -. L’intento è quello attraverso la mostra foto di prendere spunto per degli elaborati. Il discorso si dovrebbe allargare anche alle altre scuole del monregalese nella visita alla mostra. Naturalmente sarà presente il fotografo e personale qualificato che illustrerà l’esposizione, con l’intento proprio di non dimenticare il sacrificio di chi ha combattuto e perso la vita”.



“Continuare a preservare la memoria - ha detto il past president Gianpiero Gazzano - e coinvolgere le scuole, con diverse attività e i campi scuola, è la strada giusta da seguire, questo è il messaggio che vogliamo lanciare”



“A suo tempo le quattro sezioni ANA della Granda - ha ricordato il past president Gazzola - avevano voluto costituire nella vecchia stazione di Cuneo borgo Gesso il memoriale, che e costituito da tre parti, e quest’anno verrà inaugurato nella sua interezza. Questo luogo è stato pensato per giovani e per le scuole e penso sia importare far sapere che questo luogo esiste e che nel 2022 ha registrato 20 mila visite”.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 gennaio alle 11 verrà inaugurata nei locali del Museo della Ceramica a Mondovì Piazza la mostra fotografica “Noi Alpini” curata dal fotografo alpino Enzo Isaia.

Venerdì 20 gennaio dalle 15.30 nei locali del museo della Ceramica di Mondovì Piazza saranno presentati al pubblico due libri a tema alpino; la “Biografia del generale degli alpini Riccardo Ghirardi”, a cura del prof. Nicolò Rovere e “La divisione Cuneense sul fronte del Don”, a cura del prof. Roberto Rossetti.

Sabato 21 gennaio alle 9 presso la sala polivalente della stazione a valle della funicolare si terrà la riunione del Consiglio Direttivo Nazionale presieduto dal Presidente A.N.A. Sebastiano Favero. Alle 16.30 nella Sala conferenze (Mondovì Breo), il convegno “Fare memoria della storia” con il prof. Roberto Rossetti e Antonio Zerillo, generale in pensione. Alle 21,00 nella chiesa del Sacro Cuore (Mondovì Altipiano), si terrà il concerto della filarmonica di Cafasse con intermezzo del coro sezionale A.N.A. Mondovì.

Domenica 22 gennaio, alle ore 8 raduno dei partecipanti in Piazza della Repubblica (Mondovì Breo); alle 8.45 arrivo del Labaro Nazionale decorato con 216 medaglie d’oro di cui 209 al valor militare, a seguire la grande sfilata, con la partecipazione di migliaia di Alpini che interesserà le vie tra Breo e Altipiano (con partenza da piazza della Repubblica, transito in corso Italia e termine in piazza Monteregale). Alle 10.30 saluti delle autorità e alle 11 la S. Messa celebrata presso la Parrocchia Santuario del Sacro Cuore di Gesù (Mondovì Altipiano) dal vescovo, monsignor Egidio Miragoli. L’ammaina bandiera previsto per le ore 18 concluderà le celebrazioni.