Commercio: 50mila euro per le aziende del Distretto Terre del Monviso

Il Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso ha ricevuto un contributo dalla Regione Piemonte di 50.596 euro, che intende destinare alle imprese del commercio locali mediante bando, per fornire un aiuto concreto e immediato alle imprese e garantire una ricaduta su tutto il territorio interessato.

Le aziende potranno candidare progetti destinati al miglioramento dell’esteriorità delle attività, sostegno di nuove attività, servizi innovativi a vantaggio dei consumatori, spese in conto capitale per l'implementazione digitale, e ottenere un cofinanziamento degli stessi con contributi o in conto capitale o per spese correnti.

La somma erogata non potrà superare il 50% della spesa e non potrà essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 5.000 euro per ciascun progetto.

L’intervento è stato pensato per coinvolgere nel processo di sviluppo del Distretto il maggior numero di imprese commerciali che insistono nei 25 Comuni che lo compongono.

Dato l’alto numero di potenziali beneficiari la graduatoria che si verrà a creare sarà valida per due anni, nel caso l’intervento possa essere rifinanziato con eventuali ulteriori risorse. Il bando sarà aperto non appena la Regione Piemonte darà il suo assenso a questo utilizzo delle risorse, assegnate con determinazione dirigenziale n. 237/A2009B/2022 del 18/10/2022.

«Fin dal primo momento della sua costituzione, il Distretto del Commercio delle Terre del Monviso ha lavorato per analizzare la situazione delle tante imprese commerciali del territorio – dichiara Silvano Dovetta, presidente dell’Unione Montana Valle Varaita, che è l’ente capofila del Distretto, esteso anche all’Unione Montana dei Comuni del Monviso e alla Città di Saluzzo – e per cercare di intercettare risorse da destinare loro, in un intervento parallelo a quello relativo alle migliorie degli spazi pubblici urbani dedicati al commercio: siamo consapevoli infatti che solo agendo sui due piani in una contemporanea e ragionata azione si possa contribuire a salvaguardare il tessuto economico locale, che è un imprescindibile elemento per la salvaguardia del territorio montano stesso».

L’idea di aprire il bando anticipa l’azione che prevede l’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese del commercio per 90.000 euro, complessivi e per la realizzazione di progetti di servizio (10.000 euro), inserita nel Progetto Strategico del Distretto Diffuso del Commercio Terre del Monviso, presentato a inizio ottobre e in attesa di approvazione da parte della Regione Piemonte: se approvato, porterà sul territorio risorse per interventi pari a ulteriori 330.000 euro circa, che potranno servire per sviluppare iniziative in un’ottica metromontana, che vuole creare e valorizzare connessioni tra bassa valle ed alta valle, tra fondovalle e pianura, verso green community che possono divenire dei beni comuni capaci di generare economie e “felicità”.

Ciò anche in relazione alla tipologia del Distretto che, essendo diffuso e sviluppato sia in ambito urbano sia in ambito montano, richiede la realizzazione di azioni che tendano a uniformare l’offerta allo stesso tempo adattandosi ai diversi contesti territoriali esistenti, dando forte peso alle azioni dirette a sostegno delle imprese commerciali.