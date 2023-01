Sci alpino, Coppa del mondo. Marta Bassino dopo Kranjska Gora: "Siamo tutte lì, ce la giochiamo ogni volta e sarà un gennaio lungo"

Un terzo ed un quinto posto. E' il bilancio di Marta Bassino al termine del weekend di Coppa del mondo di Kranjska Gora, che ha visto la campionessa cuneese in gara nei due giganti disputati.

Piazzamenti che consentono a Marta di conservare la leadership di specialità con 425 punti, davanti a Shiffrin (400) e Gut-Behrami (357).

Una lotta aperta ed avvincente, da seguire con il cuore in gola.

Le dichiarazioni di Marta Bassino al termine del secondo gigante di Kranjska Gora (FISI): “Nel complesso sono comunque contenta perché non posso lamentarmi del fatto che questo quinto posto sia il mio peggior risultato stagionale in gigante. Chiaramente siamo tutte vicine, tranne Shiffrin che oggi ha fatto due manches spettacolari, però siamo tutte lì ed è bello che la giochiamo così ogni volta. Sarà un gennaio lungo, cercherò di dosare bene le energie saltando qualcosa per fare bene il giusto e al meglio quello che faccio”