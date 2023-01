Tennistavolo: il mantese Giacomo Izzo sul podio nel Torneo Nazionale Giovanile

Nel week end appena concluso si è svolto a Terni il secondo Torneo Nazionale Giovanile, evento che coinvolge i migliori atleti di tennistavolo del panorama italiano.

Si sono tenute le gare delle varie categorie a partire dai piccoli U21 fino agli U11. Il mantese Giacomo Izzo, portacolori del Milano Sport Tennistavolo, ha partecipato nelle categorie U17 e U19 conquistando un podio sorprendente (medaglia di bronzo) nella categoria U19.

Dopo essere passato primo nel girone, nel tabellone supera per 3 a 1 Enrico Stasi (CIATT Firenze), per 3 a 0 Costantino Casassa (ASD TT Enjoy) ed infine per 3 a 1 Costantino Cappuccio (ASD TT Torino), impattando in semifinale contro l’atleta pugliese Antonio Giordano (ASD Tennistavolo Casamassima) 2 a 3 (12-10, 10-12, 11-8, 8-11, 11-5).

Ottima prestazione dunque alla quale si aggiunge il quinto posto nella categoria U17. Prossimo appuntamento in ambito giovanile saranno i Campionati Italiani che si terranno nella seconda metà del mese di aprile.