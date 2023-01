L’Associazione Teatro Selvatico di Mondovì lancia un crowdfunding su Produzioni dal Basso

Teatro Selvatico è un’associazione culturale e artistica, dedicata alla realizzazione di laboratori intensivi e workshop dedicati alla cura della persona in tutta la penisola, fondata nel 2020 da un gruppo di giovanissimi, con sede a Mondovì, in provincia di Cuneo, in un casolare nel bosco di 400 metri. L’ambiente circostante diventa così scenario e soggetto di un processo creativo e introspettivo, che oltre ad alimentare costantemente la ricerca artistica, permette di portare in scena e condividere una filosofia di vita.

Grazie alla continua crescita della community, che ad oggi conta 20.000 persone, l’Associazione ha in programma un grande progetto per il 2023, chiamato Pomona, un laboratorio di tre giorni dal 23 al 26 marzo. Tre giornate di workshop teatrale intensivo, durante le quali 25 persone avranno la possibilità di scoprire la vita di comunità, a stretto contatto con la natura e con la sua lenta ma costante crescita.

Da questo progetto è nata l’idea di lanciare una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per mantenere e migliorare sempre di più la qualità dei laboratori, con tutta una serie di lavori di ristrutturazione. Per tutti coloro che decideranno di sostenere la campagna di crowdfunding sono previste delle ricompense, in base alla cifra donata.

https://www.produzionidalbasso.com/project/teatro-selvatico-sostieni-il-branco-1/