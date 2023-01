Bra: modifiche temporanee alla viabilità in via San Giovanni Battista

Nella giornata di martedì 10 gennaio la società Tecnoedil interverrà a seguito di riscontro di probabile perdita sulla rete acquedotto in via San Giovanni Battista, all'altezza dell'uscita secondaria della casa del Cottolengo.



Per l'esecuzione dell’intervento la strada verrà chiusa dalle ore 8 al termine dei lavori, previsto sempre nella giornata di domani. Le modifiche alla viabilità saranno indicate da apposita cartellonistica installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.