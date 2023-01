Volley femminile: ottimo bilancio per le formazioni MonVi LPM BAM al Torneo di Alassio

Tre formazioni, tre coppe e quattro premi individuali al Torneo della Befana: un bel bottino per il settore giovanile targato MonVi LPM BAM, nato dalla collaborazione tra Lpm pallavolo Mondovì e Vicoforte Volley Ceva.

Nella categoria Under 18, la squadra di Daniele Pretto, Andrea Cornaglia e Ruben Verra ha conquistato la medaglia di bronzo, superando le pari età di Asti nella finalina per il terzo posto. Un applauso va a Matilda Palladino che purtroppo ha riportato un lieve infortunio durante la manifestazione.

Le ragazze dell’Under 14, coordinate in panchina da Walter Pechenino e Guido Peirone, hanno terminato il torneo con un bellissimo secondo posto. Nella finalissima il team ha lottato fino alla fine, cedendo 17-18 nel set di spareggio. Una gara che meritata di chiudersi in parità: onore agli avversari, ma tantissimi applausi alle nostre ragazze! Un grande “in bocca al lupo” va ad Anna Sclavo che ha riportato una distorsione nell’ultimo allenamento prima di partire per la Liguria: a lei tantissimi auguri di pronta guarigione.

Percorso nettissimo, con 7 vittorie su 7 e nessun set perso per la formazione dell’Under 12. Le giovanissime di Martina Biestro ed Alison Verra hanno dominato il torneo, alzando così in alto la coppa della categoria. Un risultato strepitoso per queste ragazze: un punto di partenza per andare lontano. Merito speciale a queste ragazze che, grazie alla costante presenza agli allenamenti hanno fatto un grande miglioramento tecnico.

Grande entusiasmo in casa rossoblu per i tanti premi individuali assegnati al termine dell’evento di Alassio:

Miglior palleggio Under 18: Beatrice Fissore

Miglior difesa Under 14: Vanessa Ravera

Miglior difesa Under 12: Erica Revelli

MVP Under 12: Glodie Monga

Il gruppo di Under 13, gestito da Diego Rainero e Lele Pagliuca, ha partecipato all’ultimo torneo del 2022 “Le Incredibili” ad Asti. Un buon sesto posto per la compagine monregalese, che tornerà in campo domenica per il campionato, in trasferta a Savigliano.

Un plauso va a tutti gli allenatori che hanno seguito le squadre con passione e competenza e a Floriana Bertone che ha permesso alle atlete di restare in idonea condizione fisica per tutto il periodo. Un grazie grandissimo va a tutti i genitori e alle famiglie che hanno sostenuto le ragazze, aiutando anche nei trasporti. E’ bello quando a fare il gioco di squadra i protagonisti sono tanti: non solo è più divertente, ma permette di creare un clima sereno, che pone le basi anche per i risultati sportivi.