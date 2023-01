Coldiretti Cuneo: "Altro che carne sintetica, sua maestà la Piemontese si racconta all'Open Baladin Cuneo"

È la carne di razza bovina Piemontese, uno dei prodotti più rappresentativi del Made in Cuneo a tavola, ad inaugurare il nuovo anno di show cooking Campagna Amica all’Open Baladin Cuneo.

Il gustoso evento, in programma giovedì 12 gennaio alle ore 18, avrà per protagonista la prima razza autoctona nazionale, eccellenza di antica tradizione e fiore all’occhiello del nostro territorio che coinvolge migliaia di aziende agricole e 220.000 capi allevati nella Granda su un totale di 315.000.

Mentre chef e studenti dell’Alberghiero Donadio di Dronero prepareranno “live” gustosi piatti a base di carne Piemontese, da assaporare in abbinamento ad assaggi di birre Baladin, l’allevatore Livio Menardo di Cuneo presenterà le caratteristiche e i tagli più pregiati, oltre a raccontare la storia dell’omonima azienda agricola aderente alla rete Campagna Amica, che conduce con la moglie Giovanna in frazione Roata Canale e prosegue l’attività di famiglia che va avanti da diverse generazioni.

Tenera, magra, con una bassa percentuale di colesterolo e caratteristiche organolettiche uniche, la carne bovina di razza Piemontese deve la sua unicità al forte legame con il territorio e alla passione e dedizione degli allevatori locali.

“L’alimentazione dei nostri bovini – spiega Livio Menardo – si basa esclusivamente su foraggio e cereali coltivati in azienda ed è massima la nostra attenzione al benessere animale, condizione essenziale per una qualità eccelsa della carne che con la sua naturale dolcezza e delicatezza assicura un’esperienza culinaria ai massimi livelli”. Oltre all’allevamento, l’azienda agricola Menardo Livio si occupa di vendita diretta proponendo ai consumatori carne fresca, pacchi famiglia confezionati sottovuoto e gustosi trasformati acquistabili ogni sabato mattina al centralissimo mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII 15/bis (angolo Giardini Fresia).

“Con i nostri show cooking – spiega la Responsabile provinciale di Campagna Amica Elisa Rebuffo – diamo a tutti l’opportunità di conoscere da vicino le peculiarità delle materie prime locali e le tecniche per poterle valorizzare al meglio in cucina. Ma soprattutto i racconti dei produttori agricoli, ambasciatori di tradizioni a Km zero, sono il miglior incentivo a fare acquisti consapevoli nel segno del cibo naturale delle nostre campagne, contro ogni tentativo delle multinazionali di invadere i nostri mercati con la carne sintetica prodotta in laboratorio”.

Appuntamento dunque per giovedì 12 gennaio alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).