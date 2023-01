A Neviglie sarà una primavera tra arte e nuove opere pubbliche

Un paese che riparte: Neviglie ha vissuto il 2022 facendo i conti con i costi, come d’altronde molti altri Comuni, ma riuscendo a proporre opere, appuntamenti e futuro. Aspetti che si sono uniti, e che continuano a farlo, in un rapporto dove la fetta dei rincari purtroppo continua a condizionare la vita comunale.

Ne abbiamo parlato con il sindaco Corrado Benotto che guarda al 2023 in modo propositivo.



Che cosa ci dice del vostro 2022 appena concluso?



«Partiamo dai rincari: facciamo fronte ancora adesso a costi eccessivi che per noi hanno influito soprattutto sulle opere pubbliche, a livello di prezzo dei materiali. Un rivedere i budget che sono aumentati fino al 30%, con tempi di esecuzione lavori che si sono dilatati.



Tra gli interventi più significati del 2022 cito il consolidamento delle sponte del Tinella, la strada in località Ronco Nuovo, vari interventi di asfaltatura su varie strade.

L’intervento più importante è stato, ed è tuttora, quello su piazza della Fontana, per un completamento che dovrebbe essere terminato in primavera».



A livello sociale e turistico come vi siete mossi?



«Con il venire meno delle stringenti restrizioni anti Covid19, siamo riusciti a riprendere il gemellaggio con il paese svizzero di Ballwil, nel cantone di Lucerna, ad organizzare la festa patronale, con momento di aggregazione, degustazioni e cena di gala.



Oltre a questo abbiamo vissuto il “Convivio enogastronomico e culturale”, una maratona di tre giorni con una serie di eventi tra cui “Marcè e tastè”, il convegno internazionale su viticoltura di precisione e la consegna del riconoscimento “Caviot d’argento” a due personaggi del territorio. Un premio che è stato fato al prof. Giovanni Quaglia, pres. Fondazione CRT, per la sua carriera nel pubblico e nel privato sempre incentrata sul bene comune, ed al nevigliese Paul Borgogno, per il suo altruismo dimostrato nelle associazioni a favore della salvaguardia e della promozione del territorio.



Momenti di pittura nell’esposizione “Goodwine chiama l’arte”, incentrata su tradizione e innovazione, vinta dal pittore Roberto Balducci, con un’opera dal titolo “Drone a Neviglie”.

A livello solidale abbiamo organizzato l’mportante raccolta di medicinali per l’Ucraina destinati agli ospedali pediatrici ed agli orfanotrofi. Per questo ringrazio la Protezione Civile, la Pro Loco, la Croce Rossa di Neive e l’associazione Neviglie Green.

Abbiamo anche riproposto la prima riedizione della gara podistica “Di vin corsa”, con un percorso di circa 9 km all’interno del territorio comunale dove abbiamo unito circolarmente due sentieri turistici che si sviluppano per circa l’80% tra i vigneti».



Che 2023 sarà?



«Nella prima parte dell’anno attendiamo con ansia il completamento dei lavori in piazza della Fontana, previsto per marzo, e l’installazione della statua dello scultore internazionale Jean Marie Appriou, che verrà posizionata sulla piattaforma dell’acquedotto, un punto strategicamente panoramico che guarda alla valle Nord del Tanaro verso il Roero. Questo importante appuntamento rientra nel progetto Alcotra “Prospettive”, finanziato dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo».