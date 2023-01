Alba-Asti: ad ottobre ritorna il "fischio del treno" sulla tratta ferroviaria

2012-2023: due buoni lustri in cui la linea ferroviaria Alba-Asti è stata in silenzio. Ora la Regione Piemonte è pronta a far riascoltare il “fischio del treno” tanto romantico quanto necessario per il trasporto pubblico. Insieme alle Rfi sta portando avanti il progetto di riapertura del servizio che dovrebbe essere riattivato ad ottobre secondo una tabella che prevede dodici corse (sei all’andata e sei per il ritorno. Una volta le corse erano ventotto giornaliere) nei giorni feriali con fermate anche a Neive, Castagnole, Costigliole d’Asti, Isola d’Asti. Si stanno completando i lavori strutturali per una linea che per la Regione Piemonte avrà un costo annuo di circa 3 milioni di Euro all’anno.

L’utilizzo di questo tipo di trasporto ha doppia valenza: una incentrata sulla svolta green ed una per favorire il flusso dei residenti e dei turisti tra le due zone, con vantaggi per tutti.



Per la verità ci sarà un passaggio intermedio con l’utilizzo di motrici diesel di ultima generazione, prima di passare al trasporto ad idrogeno in un futuro comunque non lontano. Questa soluzione intermedia permetterà così di iniziare a servire un buon numero di passeggeri che saranno sicuramente superiori ai circa duemila giornalieri di dieci anni fa, se si pensa già solo all’aumento del flusso turistico nelle Langhe, allo spostamento del Tribunale ad Asti ed alle varie sedi di studio universitario.



Idrogeno, dicevamo: in Italia questa tecnologia per il movimento su rete ferrata per ora non è sviluppata. Non ci sono siti di produzione ed una rete di distribuzione, ma la Regione Piemonte ha individuato siti industriali dismessi dove poter produrre l’idrogeno con impianti ad energia rinnovabile, per poi far arrivare il prodotto per il rifornimento in un raggio di 50 km dallo stabilimento.



Da Palazzo Lascaris fanno sapere che ci sarebbe un luogo ideale a San Marzanotto, ma questo buon piano, per essere messo in pratica, dovrà aspettare i finanziamenti del bando del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attivato con le Rfi, a cui la Regione Piemonte aderirà a breve. Per utilizzare questa fonte di energia pulita è tutto in divenire, intanto godiamoci nuovamente le Langhe da Alba ad Asti dal finestrino di un treno. E poi in autunno sarà ancora più affascinante sentire il “fischio del treno” che finalmente ritorna.