"Anni di sacrifici andati in fumo in un'ora: vicini alla famiglia Moris che ha portato il nome di Caraglio nel mondo"

La sindaca ha incontrato il titolare Franco Morisiasco che, come ha affermato al nostro giornale in un’intervista a poche ore dall’incendio , continua a tenere viva la speranza di ripartire.

“Bisogna ringraziare che le persone e gli animali non sono stati coinvolti - conclude la prima cittadina - C’è la speranza di riuscire ad instaurare una rete solidale con altri caseifici di modo che la produzione non si interrompa. La ricostruzione non sarà immediata. Siamo vicini a tutti i dipendenti e alla famiglia Morisiasco in questo momento difficile."