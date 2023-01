Artico sui monti, primavera in pianura: 25 gradi di differenza tra alta e bassa quota 

-11 gradi sul Colle dell’Agnello alle ore 11. Alla stessa ora 11 gradi (ma sopra lo zero) a Brossasco, stessa valle ma più in basso.



22 gradi di differenza - nella stessa ora e a qualche km di distanza in linea d'aria - che diventano 25 gradi se confrontiamo il termometro del terzo valico più alto d’Europa con quello della città di Mondovì.



UNA PROVINCIA A DUE FACCE



Una provincia a due facce, almeno a livello climatico, quella che si è svegliata questa mattina, martedì 10 gennaio, stretta tra il gelo in alta quota e le temperature primaverili in pianura.

Un fenomeno al contrario se si confronta a quanto avvenuto nelle giornate natalizie dove si è assistito a un'inversione termica con picchi a 15 gradi a Pontechianale e 7 gradi nel comune di Saluzzo.



15° C A MONDOVI', 12°C A SALUZZO

Le temperature più alte oggi si stanno raggiungendo nel monregalese, dove alle 12 di oggi, le stazioni Arpa hanno rilevato 15°C. A Bra e ad Alba si sono toccati i 14°C, mentre a Cuneo, Savigliano e Fossano si sfiorano attualmente i 13° C. La più fredda delle sette sorelle è Saluzzo, 12° C.



SULL'AGNELLO MINIME A -13°C