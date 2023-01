At-Cn: progetto al rush finale, poi ancora due anni di cantiere. Intanto il tema pedaggi finisce in Consiglio regionale

Che sia la volta buona? Mentre i lavori sul tronco B tra Roddi e Verduno proseguono senza intoppi, complice anche il bel tempo di questo assolato inverno, la giornata di ieri ha fatto segnare un’importante passo in avanti verso il definitivo completamento del tratto albese dell’eterna incompiuta Asti-Cuneo.



La novità, di cui abbiamo dato conto ieri, lunuedì 9 gennaio, è quella riguardante il via libera da parte del Ministero dell’Ambiente alla valutazione di impatto ambientale riguardante il nuovo progetto del tronco A, il collegamento tra l’asse attualmente in corso di realizzazione e il moncone di Cherasco, l’ultimo tratto ancora mancante nella parte centrale dell’infrastruttura viaria.



«Il parere della commissione - si faceva sapere ieri da Torino - contiene alcune prescrizioni che ricalcano quelle evidenziate dalla Regione e ne migliorano la compatibilità ambientale».



In parole povere, le raccomandazioni del Ministero riguardano l’aspetto esecutivo e contengono indicazioni sulla mitigazione dell’opera, così da inserirla in modo meno impattante nel contesto del territorio, rispettando il progetto originale. Già proposte dalla Regione durante il suo vaglio, sono state tutte accettate dalla commissione del Ministero dell'Ambiente, penultimo passaggio prima del nulla osta finale da parte del Ministero dei Beni Culturali.



Una volta arrivato quello, e sbrigate alcune ulteriori formalità di minor peso, si dovrebbe poter passare al cantiere anche per questo ultimo tratto.



«Ci stiamo avvicinando spediti alla meta – conferma l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -, e col via libera arrivato ieri abbiamo tagliato un altro importante traguardo. Ora attendiamo il lasciapassare del Ministero dei Beni Culturali, che dovrebbe arrivare nel mese di gennaio, per poter poi partire nei prossimi mesi con la parte finale dell’opera».



Se tutto andrà come l’assessore spera, alla prossima conclusione dei lavori in corso sul tronco B dovrebbe poter seguire senza soluzione di continuità l’avvio del cantiere sul nuovo tronco, cui si affiancherebbe l’opera di adeguamento della tangenziale di Alba. Entro due anni, è l’auspicio, il dado del completamento dovrebbe poter essere finalmente tratto..

GLI AUMENTI IN CONSIGLIO REGIONALE

Nel frattempo la questione dell’adeguamento tariffario del 4,3% che la concessionaria Asti Cuneo Spa ha adottato a partire dal 1° gennaio è stata oggetto di discussione in Consiglio regionale. Ad avanzare il tema il consigliere regionale albese Ivano Martinetti (M5S), che ha chiesto conto alla Giunta se la richiesta partita dal governatore Cirio e dallo stesso assessore Gabusi – di sospendere il ritocco sino almeno al completamento del tronco B tra Roddi e Verduno – abbia sortito un qualche effetto.

"E’ chiaro – ha risposto l’assessore Gabusi in aula – che nostra lettera non può aver sortito già effetto, visto che è stata spedita pochi giorni fa. Va contestualizzato il fenomeno: il contratto è del 2019 ed è stato stipulato con l’allora ministro Danilo Toninelli. All’inizio si era prevista la possibilità di un doppio aumento: uno relativo all’inflazione programmata e uno come remunerazione agli investimenti. Quest’ultimo è stato poi stoppato all’ultimo Consiglio dei Ministri. L’opera intanto ha ricevuto un accelerazione, è attesa da anni e quel tronco mozzato non ci consente di usufruirne a pieno. La nostra richiesta è in vigore, faremo pressione sulla società autostradale".