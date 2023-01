'Chiusa si fa + bella': dal Comune incentivi per tinteggiatura e riqualificazione di balconi e terrazzi

Attraverso il progetto “Chiusa si fa + bella” il Comune di Chiusa di Pesio intende incentivare gli interventi di tinteggiatura degli edifici e la riqualificazione di balconi e terrazzi. Nel corso del 2022 sono stati erogati 14 contributi per un totale di 8726,5 euro.



“Chiusa si fa + bella”: come richiedere il contributo

Possono richiedere l’incentivo tutti coloro che dipingono le facciate visibili da strade/spazi pubblici situate nelle frazioni e chi tinteggia gli edifici classificati come "Estranei al contesto", ovvero chi intende adeguare la tinta di casa al piano colore vigente. Possono accedere agli incentivi anche coloro che prevedono un intervento di sola tinteggiatura o di tinteggiatura/risanamento dei balconi/terrazzi. Infine, è previsto anche uno specifico sgravio relativo alle spese tecniche sostenute per la presentazione delle pratiche di richiesta di contributo.



Il Comune prosegue con il percorso di riqualificazione urbana

"Siamo convinti che il nostro inestimabile patrimonio naturale debba viaggiare di pari passo con l’estetica dei centri urbani. Rimettere a nuovo gli edifici abitati o diroccati significa aprirsi al nuovo, creare sviluppo, nuovi posti di lavoro, cura del territorio e turismo sostenibile", afferma il sindaco Claudio Baudino.

"Non possiamo limitarci a guardare esempi virtuosi, dobbiamo diventare noi stessi un modello da seguire. Attraversare il paese e le frazioni circondati da balconi in pietra e legno con fiori colorati e facciate dipinte di nuovo non è un sogno: è un progetto che dobbiamo realizzare, anche attraverso le agevolazioni comunali. Vivere in un paese bello appaga gli occhi dei residenti, facilita le vendite, attira nuovi residenti ed è il miglior incentivo al turismo. Invito tutti a usufruire di questi incentivi, contattando il proprio tecnico di fiducia, gli uffici comunali o l’amministrazione stessa per avere delucidazioni in merito e far sì che davvero Chiusa diventi più bella".