Dalla Giunta di Fossano il via a un'opera di "sburocratizzazione"

Con un atto di indirizzo la Giunta Comunale di Fossano ha dato mandato agli uffici di procedere con una ricognizione degli atti regolamentari dell’Ente. E' il primo cittadino Dario Tallone a spiegare brevemente in cosa consiste l’importante operazione di “sburocrazizzazione”:"Amministrare una città significa anche semplificazione e lotta alla burocrazia. Con un atto di indirizzo nel corso dell’ultima giunta del 2022 abbiamo dato via ad un'intensa azione di "sburocratizzazione" dando mandato agli uffici di analizzare le decine di regolamenti comunali e valutare quelli da abrogare perché assorbiti da qualche altro testo normativo (comunale, regionale, nazionale o comunitario) oppure perché obsoleti e non più al passo con i tempi. Un'operazione che faciliterà ulteriormente il dialogo tra cittadino e Amministrazione".