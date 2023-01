Don’t Worry Be You: il progetto europeo sul benessere giovanile arriva nelle Langhe

YEPP Italia e YEPP Langhe organizzano il workshop residenziale Don't worry be you, un'esperienza formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni dedicata al benessere. Gli incontri si svolgeranno nel weekend del 28 e 29 gennaio e in quello del 4 e 5 marzo, il workshop si svolgerà presso Novelab, Piazza Vittorio Emanuele II 3 Novello (CN) ed i partecipanti saranno ospitati presso Agri Ostello delle Langhe località Spinardi 46A Farigliano (CN).

Nel corso dei due weekend i giovani partecipanti svolgeranno giochi e attività su vari temi, quali: consapevolezza del corpo, consapevolezza delle emozioni, miglioramento delle capacità comunicative, autostima, motivazione personale e resilienza, oltre a condividere dei momenti di vita comune per riattivare la socialità.

L’iniziativa fa parte del progetto internazionale Don’t worry be you ideato da YEPP Europe, coordinato per l’Italia da YEPP Italia e presente contemporaneamente in Olanda, Italia, Grecia, Croazia e Bulgaria. Nell’ambito del progetto, oltre ai workshop, sono previste varie iniziative sempre nell’ambito del miglioramento del benessere dei giovani attraverso l’apprendimento di pratiche personali e di gruppo e accettando delle piccole sfide con se stessi per superare le cattive abitudini. Una di queste iniziative è lo scambio internazionale che si terrà dal 29 aprile al 5 maggio ad Albenga (SV) e vedrà la partecipazione di giovani provenienti da tutti i paesi coinvolti nel progetto, compresa una rappresentanza di coloro che avranno partecipato al Workshop a Novello. La partecipazione al Workshop Don’t worry be you è gratuita, per partecipare è necessario registrarsi entro mercoledì 25 gennaio al seguente Form: bit.ly/dontworrybeyou

Dont worry be you è cofinanziato da Yepp Italia ed Erasmus+

Contatti per avere maggiori informazioni:

Telefono 331 1115381

Email: yepplanghe@gmail.com