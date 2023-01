I paesaggi del cuneese Valter Chiardola esposti in municipio a Niella Tanaro

Anche nel 2023 il comune di Niella Tanaro apre le sue porte all'arte, dando la possibilità agli artisti locali e non solo, di esporre le proprie opere nello scalone del municipio.

Attraverso i suoi dipinti ci coinvolge in un appassionato inno natura. Sconfinate colline, cime innevate, campagne in fiore, spiagge soleggiate, accompagnano l'osservatore in una eterna miriade di interpretazioni personali.

Il progetto "Niella Apre le porte all'arte" è coordinato dalla consigliera Chiara Bertola che, come sempre, rinnova l'invito agli artisti che volessero esporre le proprie opere.

Le mostre sono gratuite e aperte a tutti.