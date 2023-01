Domani i funerali di Giovanna Chiappa, storica radiologa dell’ospedale di Ceva

Si terranno domani, mercoledì 11 gennaio, presso il duomo di Ceva, i funerali di Giovanna Chiappa, 59 anni, storico tecnico di radiologa dell’ospedale cebano.



"Tra i lutti che hanno colpito la nostra città e lasciano un'impronta c'è anche lei – è l’accorato ricordo di una collega –. Giovanna era una persona gentile, disponibile e sempre col sorriso, sempre pronta a darti una mano. Era conosciuta non solo nel Cebano, ma anche nei dintorni perché se andavi in ospedale per fare una lastra ritrovi lei ad accoglierti. Ora è con il suo Ivo e da lassù proteggeranno il loro giovane figlio Luca. Rimarrà sempre nei pensieri di tutti noi ospedalieri".



Insieme al figlio, la donna lascia le sorelle Angela, Marina e Simonetta, la figlioccia Beatrice con la mamma Patrizia, cognati e nipoti.



Le esequie domani, mercoledì, alle ore 14.30, dopodiché la salma sarà accompagnata al cimitero di Magliano Alpi per la cremazione. Questa sera, martedì, alle 18.30, il rosario di preghiera, sempre nel duomo.