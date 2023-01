Inaugurati i nuovi "giardinetti" a Lagnasco: da oggi le nuove giostre sono a disposizione dei bambini

Sono stati ufficialmente inaugurati nel pomeriggio di oggi, alla presenza degli alunni della scuola primaria e dei bimbi della scuola materna, i rinnovati "giardinetti", così come sono comunemente chiamati, vale a dire il parco giochi nella zona degli impianti sportivi di via Dalmazzo a Lagnasco.

Nell'area, opportunamente recintata per garantire la sicurezza degli utenti, hanno trovato posto quattro nuove "giostre" che prendono il posto di quelle obsolete che non garantivano più la necessaria sicurezza. Il progetto, seguito dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato realizzato dall'impresa edile Pera di Lagnasco che ha lavorato per conto de "La Lucerna" di Cuneo, cui era stato affidato l'incarico per la fornitura degli arredi dell'area gioco.