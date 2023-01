La stazione di Savigliano nella serie tv dedicata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

C’è anche la stazione ferroviaria di Savigliano nella serie televisiva, andata in onda ieri sera (prima puntata) dedicata al generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nella fiction, la stazione risulta essere quella di Pinerolo dove l’infiltrato Silvano Girotto “Frate Mitra” incontra i brigatisti Renato Curcio e Mario Moretti.

“Il nostro generale” è una serie televisiva italiana in otto episodi diretta da Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, incentrata sulla figura del generale e prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto). Viene trasmessa, con due episodi alla volta, in prima visione e in prima serata su Rai Uno il 9, 10, 16 e 17 gennaio.

Interessante osservare come la stazione di Savigliano sia stata scelta dal regista essendo il suo aspetto rimasto sostanzialmente immutato rispetto al periodo (inizio anni ’70) in cui è ambientata la serie televisiva.