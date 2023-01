L'associazione Nazionale Carabinieri di Alba conferma Ignazio Patti come presidente

Presso la sede di Corso Enotria, nella giornata di domenica 11 dicembre, si sono svolte le votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Alba.

L’Assemblea dei Soci effettivi ha eletto il nuovo Consiglio Sezionale che, in una successiva seduta, ha decretato all’unanimità i nomi dei militari in congedo designati a ricoprire per gli anni 2023-2027 le nuove cariche sociali.

Il Lgt. Ignazio Patti si conferma Presidente della Sezione. Il C.re Fabrizio Destefanis è rinnovato nella carica di Vice Presidente. Il M.O. Luigi Bellino è confermato nel ruolo di Segretario della Sezione.

Il direttivo si completa con i Consiglieri: Lgt. Mario Bertolone, Brig. Mario Catiello, M.C. Luigi Maruccia, C.re Giuseppe Rossetto, C.re Alberto Alessandria, M.O. Giuliano Sida, Cap. Aldo Cheinasso.

Il nuovo direttivo, espressione dei suoi 165 soci elettori, avrà l’importante compito di programmare per i prossimi cinque anni tutte le nuove attività della sezione albese dell’Associazione.

Il Presidente Patti ha ringraziato per la fiducia accordatagli, dichiarando: “E’ un onore per me essere stato rieletto nella carica di Presidente. Voglio ringraziare per questo tutti i Soci e il Consiglio Direttivo. Continuerò a mettere a disposizione ogni mia competenza e il mio impegno, affinché la nostra Sezione possa continuare a essere quell’esempio di operosità che la collettività già le riconosce, nel pieno spirito dell’Associazione Nazionale Carabinieri e sempre nel rispetto dei valori che l’Arma dei Carabinieri ci ha insegnato ad amare”.

Per qualsiasi informazione o necessità, la sede dell’A.N.C. è aperta ogni sabato mattina dalle 9 alle 11 ed è contattabile anche attraverso l’indirizzo e-mail ancalba@libero.it